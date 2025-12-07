На Солнце произошла двойная сильная вспышка

Вечером 6 декабря на Солнце зафиксировали две вспышки предпоследнего класса М. Об этом в Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что катаклизм на светиле может сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Если ее облака достигнут Земли, то это спровоцирует мощные магнитные бури.

«После нескольких дней в области 4299 в центре диска произошла двойная сильная M-вспышка. Первую классифицировали как М1.1, вторую — как М8.1», — отметили в пресс-службе лаборатории.

Ранее на Солнце заметили вспышку класса Х4.0, ставшую в 2025 году второй по силе, писали «Известия».

В начале декабря ученые предупредили о комплексе пятен на Солнце, которые способны накопить энергию для супервзрыва на звезде. Суммарная площадь комплекса составляет около 60% от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке.