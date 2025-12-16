Ученые допустили появление северных сияний из-за усиления солнечного ветра

Выброшенный Солнцем в сторону Земли поток заряженных частиц внезапно усилил скорость. Пока неизвестно, достигла ли она максимальных показателей или только начала расти. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты пояснили, что солнечный ветер возник из образовавшейся на Солнце новой крупной дыры. Но усиление скорости частиц заставило специалистов пересмотреть свой прогноз о начале магнитной бури.

«Прогноз магнитных бурь пока выстроен из старого тайминга и не менялся — максимум ожидающихся геомагнитных возмущений назначен на ночь со среды на четверг, но если рост скорость ветра продолжится, то все эти красные столбики быстро поедут влево», — пояснили в пресс-службе, показав графики.

Ученые также не исключили, что если солнечный выброс из-за усиленной скорости приблизится к Земле к вечеру вторника, то есть шанс возникновения ярких северных сияний.

Авторы сообщения подчеркнули, что пока это только предположение, потому что магнитное поле планеты находится в спокойном состоянии, но есть вероятность, что ситуация быстро изменится.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили россиян о возникновении магнитных бурь в преддверии Нового года. До уровня G1 возмущение геомагнитного поля Земли вырастет ближе к 30 декабря.