Москвичей ожидает облачная погода и до +13 градусов в субботу

В Москве ожидается облачная, но теплая погода без осадков. В субботу, 24 октября, столбики термометров поднимутся до +13 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

«Переменная облачность. Без осадков», — сообщили синоптики.

В дневное время температура воздуха в столице будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов.

Кроме того, ожидается юго-восточный ветер со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье температура в дневное время составит от +10 до +15 градусов. В ночное время столбики термометров могут опуститься до +1 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этих выходных в Московском регионе ожидается очень хорошая погода — сухая и солнечная.