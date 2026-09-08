Аллерголог Чащина предостерегла от прижигания укусов пауков

Аллерголог Екатерина Чащина в беседе с ТАСС рассказала, что при укусе паука нельзя прижигать рану, разрезать ее или перетягивать тугой повязкой.

Чащина отметила, что игнорировать симптомы после укуса также недопустимо. Несмотря на то что некоторые эксперты ранее советовали прикладывать спичку к месту укуса для нейтрализации яда, врач настаивает на том, что такие действия на рану запрещены, отметил «Ридус».

При укусе паука аллерголог рекомендует прекратить контакт с насекомым, промыть рану под проточной водой и приложить лед, чтобы уменьшить отек. К тревожным симптомам Чащина отнесла распространение крапивницы, отек губ или языка в сочетании с трудностями дыхания и снижением артериального давления.

При развитии анафилактического шока врач советует уложить пострадавшего на спину, ввести адреналин и незамедлительно вызвать скорую помощь. В случае остановки дыхания необходимо выполнять сердечно-легочную реанимацию.