От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Метеоролог Позднякова: в Москве на неделе пройдут дожди с грозами и похолодает

В Москве незначительно похолодает, пройдут дожди с грозами и сильным ветром, а потом снова станет тепло. Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала 360.ru о погоде в течение рабочей недели.

Теплый понедельник

«Действительно, на этой неделе неустойчивая погода, потому что ее будут определять разные части атлантических циклонов. Сегодня мы грозы не ждем, но кратковременные дожди местами соберутся», — сказала она.

Понедельник станет самым комфортным с точки зрения температуры воздуха, предупредила Позднякова. Дождь, по ее оценкам, начнется во второй половине дня. Благодаря этому воздух в Москве успеет прогреться до +25…+26 градусов.

«За счет того, что мы попадем на периферию антициклона, ветер начнет усиливаться в порывах до 12-14 метров в секунду. Поэтому духоту мы не особенно будем ощущать, перенесем ее гораздо легче», — заявила метеоролог.

Изменение погоды

Ситуация начнет меняться во вторник. Позднякова сообщила, что ночь останется достаточно теплой и облачной, с дождями. В центре Москвы температура воздуха удержится на отметке около +20 градусов, на остальной территории — +15…+17 градусов. Днем 11 июня воздух прогреется до +23…+28, но с сильными порывами ветра от 12 до 17 метров в секунду.