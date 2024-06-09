От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели
Метеоролог Позднякова: в Москве на неделе пройдут дожди с грозами и похолодает
В Москве незначительно похолодает, пройдут дожди с грозами и сильным ветром, а потом снова станет тепло. Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала 360.ru о погоде в течение рабочей недели.
Теплый понедельник
«Действительно, на этой неделе неустойчивая погода, потому что ее будут определять разные части атлантических циклонов. Сегодня мы грозы не ждем, но кратковременные дожди местами соберутся», — сказала она.
Понедельник станет самым комфортным с точки зрения температуры воздуха, предупредила Позднякова. Дождь, по ее оценкам, начнется во второй половине дня. Благодаря этому воздух в Москве успеет прогреться до +25…+26 градусов.
«За счет того, что мы попадем на периферию антициклона, ветер начнет усиливаться в порывах до 12-14 метров в секунду. Поэтому духоту мы не особенно будем ощущать, перенесем ее гораздо легче», — заявила метеоролог.
Изменение погоды
Ситуация начнет меняться во вторник. Позднякова сообщила, что ночь останется достаточно теплой и облачной, с дождями. В центре Москвы температура воздуха удержится на отметке около +20 градусов, на остальной территории — +15…+17 градусов. Днем 11 июня воздух прогреется до +23…+28, но с сильными порывами ветра от 12 до 17 метров в секунду.
В основной циклон вольется порция средиземноморского воздуха, поэтому атмосфера станет более неустойчивой, чем в понедельник. Завтра ждем кратковременные дожди и грозы в ночные часы, а днем кратковременные дожди и грозы. Дожди местами могут достигать стадии сильных.
Татьяна Позднякова
Позднякова предупредила, что хотя фактически средняя температура воздуха днем во вторник составит около +25 градусов, по ощущениям станет холоднее. Она объяснила такой эффект высокой влажностью и плотным ветром.
Сильные дожди
«Практически до конца недели в прогнозе везде звучит, что кратковременные дожди местами, даже сильные. Грозовая деятельность, не исключены градовые процессы», — сказала специалист.
К четвергу, 13 июня температура воздуха немного понизится и составит +22…+23 градуса. Метеоролог связала эту перемену с тем, что столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, южные потоки воздуха сменятся более прохладными северо-западными.
«Что касается последнего дня рабочей недели, то она у нас такая разбитая. При переменной облачности местами сохранится вероятность кратковременных дождей, но дневная температура подрастет за счет трансформации этого более прохладного воздуха», — заявила Позднякова.
Температура воздуха в пятницу в Москве вновь приблизится к отметке +25 градусов, а ночи останутся по-июльски теплыми. Метеоролог сообщила, что, по предварительным оценкам, 15 июня интенсивность осадков уменьшится, местами обойдется совсем без дождей.