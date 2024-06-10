Дождь с грозой настигнет москвичей в первый рабочий день недели

Синоптик Леус спрогнозировал грозу и до +24 градусов в Москве 10 июня

Дожди пройдут в Москве во второй половине дня 10 июня, местами с грозами. Воздух прогреется до +24 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик объяснил, что на погоду в Москве и Подмосковье повлияет передняя часть обширной циклонической депрессии, которая вытянулась от Скандинавии до Белоруссии. Он заявил, что в регионе установится облачная с прояснениями погода. Подует порывистый юго-западный ветер скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозу Леуса, опустится ниже нормы, до 743 миллиметров ртутного столба.

«Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха в мегаполисе +22…+24 градуса, в области — от +20 до +25 градусов», — сказал он.

В середине рабочей недели на Москву обрушится тропический мегаливень. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что объем осадков побьет рекорд 1995 года.