Мегаливень пообещали москвичам в День России

Синоптик Тишковец: тропический мегаливень обрушится на Москву 12 июня

Фото: РИА «Новости»

В День России, 12 июня, в Москве пройдет тропический мегаливень. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ливень в этот день побьет рекорд 1995 года — тогда 12 июня выпало 34,1 миллиметра осадков. Кроме того, в среду в Москве прогнозируют сильную грозу с градом. Пик непогоды ожидается с 15:00 до 21:00, возможны подтопления.

Тишковец сообщил, что, начиная с понедельника, в течение пяти дней в столице выпадет около 100 миллиметров осадков — 130% месячной нормы осадков. По его словам, это «столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный».

Температура днем в Москве на предстоящей неделе составит от +20 до +25 градусов, в ночное время суток она будет колебаться от +13 до +18 градусов, заключил синоптик.

Синоптики ранее прогнозировали на Ставрополье дожди и жару до +34 градусов.

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