Не май, а почти июль: москвичей предупредили об аномальной жаре
Синоптик Шувалов: температура в Москве превысит норму на 8-10 градусов
Май в Москве резко сменит характер и практически превратится в июль. В ближайшие дни температура в столице на 8-10 градусов превысит климатическую норму, а сам жаркий период растянется как минимум на пять дней. О том, каким будет внезапное лето, — в материале 360.ru.
Май играет в лето. Почему нынешнюю жару назвали аномальной?
Москва на неделе окажется во власти по-настоящему летней погоды. Воздух в столице прогреется до значений, которые больше напоминают вторую половину июня или даже июль, чем середину мая. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с 360.ru, что показатели дают все основания говорить именно об аномальной жаре, а не о кратковременном всплеске тепла.
Температура, которая ожидается, на 8-10 градусов выше того, что положено по климатической норме. Это очень большая величина. Плюс продолжительный период этой жаркой погоды — около пяти дней и более. Это практически сравнимо и даже превышает средние климатические данные для июля.
Именно сочетание двух факторов — серьезного превышения нормы и продолжительности — делает эту волну тепла аномальной. Для мая такая погода выглядит особенно контрастно: вместо привычной весенней переменчивости, а иногда и ночных заморозков столица получит несколько дополнительных дней лета.
Воздух с юга. Откуда в столице взялась жара?
Причину происходящего синоптик связал с крупными атмосферными процессами. В районах Восточно-Европейской территории и Урала сформировался высокий тропосферный гребень, над западной периферией которого в центральные регионы России начал поступать горячий воздух из Средней Азии и Казахстана. Такой сценарий чаще характерен для лета, но в этом году он реализовался уже в мае.
Температурные рекорды уже фиксируют не только в Москве, но и в других городах, причем с заметным отрывом от прежних значений.
«За счет этого у нас идут рекорды. Вчера, например, были рекорды в Сыктывкаре, Котласе. Причем предыдущие рекорды преодолеваются с очень большим преимуществом — на четыре градуса и больше. Значение +29,5 градуса в Сыктывкаре — это очень и очень необычно для этого времени года», — подчеркнул Шувалов.
На грани рекорда. Какие дни могут стать самыми жаркими в Москве?
Не исключил специалист и новые погодные достижения в московском регионе. По оценке синоптика, 20 и 21 мая столица может вплотную подойти к новым максимумам температуры для этих дней.
«Не исключено, что 20-21 числа и у нас в Москве будут установлены новые рекорды максимальной температуры. Пока на протяжении пяти-семи дней это предел достоверного прогнозирования. Существенного ослабления жары не ожидается, не видно», — сказал Шувалов.
При этом в долгосрочной перспективе погода все же вернется к более умеренным значениям. Но правильнее здесь говорить не о похолодании, а о возвращении к менее жаркому режиму.
Еще одна особенность этой волны тепла — ее сухой характер. В отличие от типичных летних периодов, когда повышение температуры часто сопровождается локальными ливнями и грозами, в ближайшие дни в Москве осадков практически не ожидают.
В эту жаркую погоду даже малейшего намека на осадки нет. То есть это сухая жаркая погода.
Это значит, что жара будет ощущаться особенно устойчивой: без дождей, без гроз и без привычного майского охлаждения. Для одних москвичей такая погода станет поводом выбраться в парки и на дачи, для других — причиной искать тень и беречь силы в самые теплые часы дня.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что самым теплым днем станет вторник: столбики термометров могут приблизиться к рекорду 19 мая 1979 года, когда в столице было плюс 30,2 градуса.
В столичном управлении МЧС, в свою очередь, предупредили, что с 18 по 22 мая в Москве ожидается аномально жаркая погода. В эти дни воздух может прогреваться до +32 градусов.