Не май, а почти июль: москвичей предупредили об аномальной жаре

Май в Москве резко сменит характер и практически превратится в июль. В ближайшие дни температура в столице на 8-10 градусов превысит климатическую норму, а сам жаркий период растянется как минимум на пять дней. О том, каким будет внезапное лето, — в материале 360.ru.

Москва на неделе окажется во власти по-настоящему летней погоды. Воздух в столице прогреется до значений, которые больше напоминают вторую половину июня или даже июль, чем середину мая. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с 360.ru, что показатели дают все основания говорить именно об аномальной жаре, а не о кратковременном всплеске тепла.

Температура, которая ожидается, на 8-10 градусов выше того, что положено по климатической норме. Это очень большая величина. Плюс продолжительный период этой жаркой погоды — около пяти дней и более. Это практически сравнимо и даже превышает средние климатические данные для июля.

Именно сочетание двух факторов — серьезного превышения нормы и продолжительности — делает эту волну тепла аномальной. Для мая такая погода выглядит особенно контрастно: вместо привычной весенней переменчивости, а иногда и ночных заморозков столица получит несколько дополнительных дней лета.

Воздух с юга. Откуда в столице взялась жара?

Причину происходящего синоптик связал с крупными атмосферными процессами. В районах Восточно-Европейской территории и Урала сформировался высокий тропосферный гребень, над западной периферией которого в центральные регионы России начал поступать горячий воздух из Средней Азии и Казахстана. Такой сценарий чаще характерен для лета, но в этом году он реализовался уже в мае.

Температурные рекорды уже фиксируют не только в Москве, но и в других городах, причем с заметным отрывом от прежних значений.

«За счет этого у нас идут рекорды. Вчера, например, были рекорды в Сыктывкаре, Котласе. Причем предыдущие рекорды преодолеваются с очень большим преимуществом — на четыре градуса и больше. Значение +29,5 градуса в Сыктывкаре — это очень и очень необычно для этого времени года», — подчеркнул Шувалов.