Москвичей предупредили об аномально сильной жаре с понедельника

В столице с 18 по 22 мая установится аномальная жара, воздух может прогреться до +30…+32 градусов. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

Москвичей и гостей города предупредили, что в этот период нужно соблюдать осторожность и оставаться внимательными. Ведомство рекомендовало избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем», — добавили в пресс-службе.

На фоне предупреждений о жаре в Москве, в Магаданской области установилась прямо противоположная погода — регион накрыл снежный шторм. По словам синоптиков, зима вернулась туда из-за действия циклона. Специалисты объяснили, что такая погода является нормальной для этой климатической зоны.

Из-за непогоды судоводителей попросили не выходить в море, а автомобилистов — отложить поездки на машинах с летней резиной.