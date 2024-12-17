Начало экологической беды. Что будет с пляжами Анапы после разлива нефтепродуктов

После крушения танкеров в Керченском проливе необходимо по максимуму собрать мазут с береговой линии, чтобы он не ушел в глубокие слои пляжей. Эколог Анатолий Баташев на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что в противном случае последствия для природы окажутся катастрофическими, а сезон отпусков во всем регионе будет под угрозой.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что к лету все пляжи очистят от нефтепродуктов. Работы уже ведут, но ситуацию усложнили плохие погодные условия. Баташев заметил, что в очищении береговой линии прямо заинтересованы все владельцы пляжей.

«Другое дело, что сейчас на них нет ни персонала, потому что курорты закрыты на зимний период, ни техники», — обратил он внимание.

Краснодарские власти, добавил эколог, вместе с руководством муниципалитетов в том числе тоже займутся уборкой территорий. Но решение о том, можно ли отдыхать на пляже, будет принимать Росприроднадзор.