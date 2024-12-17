Кондратьев пообещал к лету очистить краснодарские пляжи от нефти

Губернатор Кондратьев: нефтепродуктов на пляжах к курортному сезону не будет

К курортному сезону в 2025 году выбросов нефтепродуктов, образовавшихся на побережье после крушения танкеров, не будет. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона назвал непростой ситуацию, сложившуюся после ЧП с «Волгонефтью-212» и «Волгонефтью-239». По его словам, протяженность береговой линии с выбросами нефтепродуктов составила около 35 километров.

Сосредоточенное скопление нефтепродуктов зафиксировали в трех местах — на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской. Здесь уже начали работу оперативные штабы. Сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и волонтеры занимаются ликвидацией выброшенного из Черного моря мазута.

В своем Telegram-канале Кондратьев также отметил, что ситуация усложняется плохой погодой из-за шторма. Поэтому, сколько времени понадобится для полной зачистки берега, пока неизвестно, добавил губернатор.

Ранее в четырех населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края из-за разлива нефтепродуктов объявили режим повышенной готовности.