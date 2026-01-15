Климатическая точка невозврата. Почему зима-2026 может стать последней
Синоптик Вильфанд: нельзя судить о климате по одной снежной зиме
Жители Центральной России в начале 2026 года стали свидетелями редкого явления: после нескольких мягких зим Москву накрыл снегопад, который синоптики назвали рекордным за последние 56 лет. За сутки в столице выпало 42% от месячной нормы осадков, а прирост снежного покрова составил 23 сантиметра. Город парализовало, транспорт встал, но для многих это стало возвращением в «настоящую» зиму. Однако ученые призывают не обманываться красивыми снежными пейзажами. За локальными аномалиями скрывается тревожная глобальная тенденция.
Почему один снегопад не отменяет глобальное потепление
От поспешных выводов предостерег научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Оценивать нужно картину в разрезе десятилетий, пояснил он в беседе с ТАСС.
«По одному году никогда не нужно судить о климате. Под климатом поднимаются усредненные характеристики за 30 лет. И оценивается именно таким образом», — сказал он.
Однако долгосрочные данные неумолимы: зимы в Центральной России действительно становятся мягче. Среднесезонные температуры растут, а количество экстремально холодных дней сокращается, пишет РИА «Новости».
Но процесс этот нелинейный и сопровождается капризами погоды. После рекордного снегопада метеорологи прогнозируют сильные морозы, а не оттепель. Это и есть характерная черта меняющегося климата — увеличение частоты и силы экстремальных явлений: будь то снегопады, ливни или аномальная жара.
Главная угроза
Климатологи дают тревожные прогнозы на ближайшую пятилетку.
По словам Вильфанда, с вероятностью 80% хотя бы один из годов в период с 2025 по 2029 год станет самым теплым в истории наблюдений.
Кроме того, с вероятностью 70% средняя глобальная температура за эти пять лет превысит критический порог в 1,5 градуса Цельсия.
Этот рубеж был установлен Парижским климатическим соглашением 2015 года как предельно допустимый для предотвращения самых катастрофических последствий. Каждая дополнительная десятая градуса приводит к ускорению таяния ледников.
Какие земли могут уйти под воду?
Последствия значительного подъема уровня океана будут повсеместными и разрушительными. Под угрозой затопления окажутся обширные и густонаселенные территории.
- В Европе: Венеция, Лиссабон, части Лондона и Нидерландов.
- В Азии: Бангладеш, Шанхай, Хошимин и многие островные государства.
- В США: штаты Флорида, Техас, Луизиана.
К 2100 году, по оценкам экспертов, от четырех до 72 миллионов человек могут стать климатическими мигрантами, вынужденными покинуть свои дома.
Россия также уязвима. По словам ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексея Карнаухова, под угрозой окажутся прибрежные районы у Азовского и Балтийского морей, Санкт-Петербург, важные для экономики регионы Сибири, а также Крым.
«Крым может превратиться в остров», — предупредил эксперт в беседе с РИА «Новости».