Климатическая точка невозврата. Почему зима-2026 может стать последней

Синоптик Вильфанд: нельзя судить о климате по одной снежной зиме

Жители Центральной России в начале 2026 года стали свидетелями редкого явления: после нескольких мягких зим Москву накрыл снегопад, который синоптики назвали рекордным за последние 56 лет. За сутки в столице выпало 42% от месячной нормы осадков, а прирост снежного покрова составил 23 сантиметра. Город парализовало, транспорт встал, но для многих это стало возвращением в «настоящую» зиму. Однако ученые призывают не обманываться красивыми снежными пейзажами. За локальными аномалиями скрывается тревожная глобальная тенденция.

Почему один снегопад не отменяет глобальное потепление

От поспешных выводов предостерег научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Оценивать нужно картину в разрезе десятилетий, пояснил он в беседе с ТАСС.

«По одному году никогда не нужно судить о климате. Под климатом поднимаются усредненные характеристики за 30 лет. И оценивается именно таким образом», — сказал он.

Однако долгосрочные данные неумолимы: зимы в Центральной России действительно становятся мягче. Среднесезонные температуры растут, а количество экстремально холодных дней сокращается, пишет РИА «Новости».

Но процесс этот нелинейный и сопровождается капризами погоды. После рекордного снегопада метеорологи прогнозируют сильные морозы, а не оттепель. Это и есть характерная черта меняющегося климата — увеличение частоты и силы экстремальных явлений: будь то снегопады, ливни или аномальная жара.