Москва через несколько десятилетий превратится в тропики

Метеоролог Терешонок: через 50-70 лет климат в Москве станет тропическим

Умеренно-континентальный климат в Москве к концу XXI века сменится на тропический. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«Через 50 лет или к концу века климат в Москве при существующих темпах роста температуры вполне может приблизиться к тропическому», — спрогнозировал он.

Несмотря на это, Терешонок не поддержал идею «вырыть» море в столице. Он назвал ее с любой точки зрения фантастической.

Ранее метеоролог предупредил об изменении зимних температур в средней полосе России. Через 25 лет может потеплеть на три градуса.

Пока москвичей ожидает лишь бабье лето. После резкого похолодания к началу октября придет потепление до +15 градусов. Первый снег выпадет не раньше середины осени.