Жители Москвы и пригорода пожаловались на заваленные снегом дороги и тротуары

Жители юга Москвы пожаловались на неочищенные тротуары в районе железнодорожной платформы Тульская. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва» .

«От Холодильного переулка, вдоль платформы станции Тульская, Варшавского шоссе вплоть до Даниловской Мануфактуры уборки нет», — рассказали подписчики.

Людям, в том числе пожилым и мамам с колясками, приходится идти по трамвайным путям, что небезопасно.

Жители юго-запада столицы добавили, что у них снег не убирают с начала новогодних праздников, во дворы не могут проехать экстренные службы, а дворники вместо работы заняты игрой в хоккей.

Такие же жалобы пришли и от жителей Подольска и Видного. В первом в кашу превратилась площадь перед главным железнодорожным вокзалом, а во втором автобусы не доезжают до конечных остановок.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что до 19 января в столичном регионе не ожидается существенных осадков.