Сегодня 02:36 «Накопить силу и энергию». К какой погоде готовиться москвичам в ближайшие дни Синоптик Шувалов: выпавший в Москве снег пролежит еще долго 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Эксклюзив

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Высота снежного покрова в Москве превысила норму в полтора раза, и по словам синоптика Александра Шувалова, эти сугробы останутся на зиму. Специалист рассказал 360.ru, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшую неделю.

Высота снежного покрова в столице достигла максимума нынешней зимы и превысила показатели климатической нормы в полтора раза. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным базовой станции, она составила 14 сантиметров при норме в девять сантиметров. Синоптик отметил колоссальную разницу в высоте снежного покрова в Подмосковье — от одного сантиметра в Серпухове до 30 сантиметровых сугробов в Клину и Дмитрове.

Причиной снегопада стал обширный высокий циклон, который распространил свое влияние на большую часть страны, отметили в Гидрометцентре. Температура в столице до середины недели будет колебаться в пределах или чуть выше климатической нормы, в конце недели воздушные массы с севера понизят температуру до показателей на три-четыре градуса ниже нормы. По информации Гидрометцентра, это похолодание будет непродолжительным.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Синоптик Александр Шувалов рассказал 360.ru о погоде в столичном регионе в ближайшие дни. Он отметил, что начало недели будет спокойное, без снегопадов. Температура воздуха до среды будет колебаться от нуля до -3 градусов. «В четверг небольшой снег, и после прохождения холодного пункта смена ветра с восточных направлений на северо-западный, и начало понижения температуры. Вот уже в пятницу -6… -8, а в выходные похолодание до 10-градусного значения: -10… -12 градусов», — уточнил синоптик.

Информацию о похолодании к концу недели также дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что на смену снегопаду придет ледяной дождь и гололедица, а температура к выходным опустится до -13 градусов ночью. Синоптик Александр Ильин рассказал 360.ru, что во второй половине недели можно ожидать снегопадов, слабых, но продолжительных. Заметное похолодание наступит с четверга. В начале следующей недели, с приближением теплого фронта, ожидается усиление снегопадов, предупредил синоптик.

Выпавший за последние три дня снег останется в зиму, успокоил москвичей Шувалов, сугробы к Новому году не растают. В ближайшие дни снегопадов не прогнозируется, отметил специалист. «Сильных снегопадов, подобных тому, что мы наблюдали вчера, позавчера, таких снегопадов не ожидается. [Природе] нужно накопить силы и энергию», — заявил синоптик. Шувалов не стал давать долгосрочные прогнозы, он отметил, что за пределами пяти дней невозможно дать точный прогноз по снегопаду.