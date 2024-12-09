Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о ледяном дожде и гололедице

Москву и Московскую область накрыло снегом в прошедшие выходные. Он вряд ли растает, однако на смену снегопаду придет ледяной дождь и гололедица. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Life .

По словам специалиста, сейчас в столичном районе ВДНХ наблюдается снежный покров толщиной 13 сантиметров, на Балачуге и возле МГУ — 10, в районе Тушино фиксируется максимальное количество осадков — 17 сантиметров.

По расчетам синоптиков, в ближайшие недели продержится температура выше климатической нормы, однако ее значения все равно будут отрицательными, поэтому снег уже не растает. В конце текущей недели ожидается похолодание. Днем до -2 градусов, ночью похолодает до -13 градусов, резюмировал Вильфанд.