Московский регион ждет похолодание и продолжительные снегопады

С четверга до воскресенья в Москве и Подмосковье практически каждый день будет идти снег, а ночью в выходные ударят морозы. Подробно о погоде в регионе на ближайшую неделю 360.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

Морозы в выходные

«На этой неделе температура будет сохраняться в Москве слабо отрицательная. В ночные часы понижаясь до -2 — -4 градусов, в дневные часы — приближаясь к отметке до -1 градуса», — заявил он.

По его словам, снегопад будет идти 9 декабря, а затем осадки прекратятся на несколько дней.

«Затем пару дней осадки встанут на паузу, будет время прибраться после снегопадов. И во второй половине недели будем тоже ждать начала снегопадов, пока слабых, небольших, но продолжительных», — подчеркнул специалист.

Усиление снегопадов начнется только на следующей неделе, а вот заметное похолодание наступит уже с этого четверга, предупредил он. В ночные часы будет уже -2- -7, а днем столбики термометров поднимутся от 0 до -5 градусов.

«Заметное похолодание [прогнозируется] к выходным — в пятницу и субботу. В дневные часы температура [будет] от -4 до -9. В ночные часы от -5 — -10 в пятницу. В субботу ночью еще морознее будет — от -8 до -13 градусов, но днем уже температура станет более мягкой», — объяснил специалист.

По его словам, в воскресенье температура составит от 0 до -5 градусов, а ночь станет холодной — термометры покажут — от -6 до -11 градусов.

«Ждем такого заметного похолодания, усиления морозов. После этого понижения температура среднесуточная потихоньку начнет повышаться. Ну и в начале следующей недели, с приближением теплого фронта усиление снегопадов», — уточнил Ильин.

Скачки атмосферного давления и переменчивый ветер

Синоптик также сообщил о скачках атмосферного давления в ближайшие дни.

«Атмосферное давление до четверга будет падать. Сегодня оно составит где-то около 860 миллиметров ртутного столба в Москве, 746 — в четверг, то есть более чем на 10 единиц упадет. Затем начнет немного расти, снова до 752. И к выходным, к воскресенью, снова понизится —ниже 740 упадет», — заявил он.

По его мнению, часто меняться на этой неделе будет и направление ветра.

«По силе 5-10 метров в секунду, в конце недели усиление до 6-11 метров в секунду. В отдельные дни, например, во вторник и субботу, ветер может быть слабый — до 2-5 метров в секунду. А так будет сегодня южный, в среду западный, в четверг и пятницу — северо-западный, в конце недели — в юго-западный повернет», — отметил Ильин.

Ранее специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы предупредили горожан о возможном появлении зимних комаров. Насекомых можно будет встретить в столице в солнечные дни.