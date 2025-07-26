Сегодня 02:36 Ядовитый гигант: почему борщевик опаснее, чем кажется, и как с ним бороться по новому закону Эксперт Рыбальченко: землевладельцы обязаны уничтожать борщевик самостоятельно 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Борьба с борщевиком в России вышла на новый уровень — Совет Федерации принял закон, обязывающий владельцев земельных участков принимать меры по уничтожению инвазивных растений, в том числе борщевик Сосновского. Чем опасно это растение и как с ним бороться — в материале 360.ru.

Новый закон в борьбе с борщевиком Одобренный Совфедом документ вносит изменения в земельный кодекс и другие законодательные акты. «Законом уточняется содержание охраны земель и устанавливается, что правообладатели земельных участков и обладатели публичного сервитута обязаны проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных видов инвазивных растений и их уничтожению», — сказал глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.

Фото: РИА «Новости»

Также новый закон предусматривает наказание за его неисполнение. Перечень видов инвазивных растений будет устанавливаться региональным нормативным правовым актом. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Интересно «Опасные виды инвазивных (чужеродных) растений» — это жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, обитающие за пределами своего естественного ареала, численность которых создает угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики. «Опасные виды инвазивных (чужеродных) растений» — это жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, обитающие за пределами своего естественного ареала, численность которых создает угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики.

По действующему на данный момент законодательству защита земель от сорных растений регулировалась только в части сельскохозяйственных земель, а других категорий это не касалось. Теперь законодатели устранили этот пробел, обязав собственников следить за распространением «захватчиков». Вести борьбу с чужеродными растениями должны не только владельцы и арендаторы земельных участков, но также и обладатели публичных сервитутов. К ним относятся, например, компании, которые эксплуатируют земли под дороги, трубопроводы или линии электропередач.

Фото: РИА «Новости»

Наказание за неисполнение закона Если владелец или арендатор земельного участка не борется с борщевиком и другими инвазивным растениями, то это может рассматриваться как нарушение использования земли. Если нарушение происходит на участке сельскохозяйственного назначения, то его могут принудительно изъять. Законодательство также предусматривает административную ответственность собственников земельных участков за непринятие мер по уничтожению борщевика. Штрафные санкции варьируются в зависимости от региона и статуса нарушителя, но могут достигать существенных сумм для юридических лиц. «Суть документа проста: если на вашей земле появился опасный чужак — будь то прославившийся борщевик Сосновского или иной инвазивный вид — вы обязаны его обезвредить. За бездействие предусмотрен административный штраф, а регионы вправе расширять список захватчиков под свой климат», — пояснил в беседе с 360.ru эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting, член Научного совета ППК РЭО Илья Рыбальченко.

Фото: РИА «Новости»

Опасный и ядовитый борщевик Как выглядит и чем опасен Борщевик — род многолетних растений семейства зонтичных, активно растет во многих регионах России. Отличается крупными листьями и зонтичными соцветиями. Вырастает до трех-пяти метров. Борщевик представляет собой яркий пример того, как неконтролируемое распространение инвазивного вида превращается в серьезную проблему. Растение, изначально культивировавшееся как кормовая культура, сегодня наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству и требует значительных бюджетных расходов на борьбу с ним. Быстрое распространение борщевика представляет большую угрозу не только для людей, но и национальной экономики. Наиболее распространены три вида борщевика: Сосновского, Мантегацци, сибирский. Особенно ядовит борщевик Сосновского — его сок содержит фуранокумарины — вещества, вызывающие тяжелые химические ожоги при контакте с кожей, они делают кожу крайне чувствительной к ультрафиолету. В результате — тяжелые ожоги, которые могут проявиться через несколько часов после контакта с растением.

Фото: РИА «Новости»

Где растет опасный сорняк Предпочитает влажные почвы, быстро распространяется на заброшенных участках, обочинах дорог, на берегах водоемов. Обладает высокой адаптивностью. Массивные растения полностью подавляют другую флору, что приводит к выводу сельскохозяйственных земель из оборота.

Фото: РИА «Новости»

Как избавиться от борщевика Способы уничтожения Бороться с борщевиком очень сложно, для России он стал экологической угрозой. Для уничтожения захватчика нужен комплексный подход. «Однозначно здесь только одними службами не обойдешься, потому что действительно сейчас распространение борщевика очень огромное на территории нашей страны. Поэтому надо начинать от каждого личного подсобного хозяйства, от сада, от города», — рассказала 360.ru садовод Екатерина Косолапова. Комплексный подход заключается в удалении соцветий до начала цветения, скашивание обработка гербицидами и выкапывание корней.

«Его сок содержит фуранокумарины, которые при солнечном свете вызывают тяжелый фотохимический ожог. Поэтому экипировка должна включать непромокаемые перчатки до локтя, закрытую одежду, плотные садовые очки и, желательно, одноразовый дождевик. Работать лучше ранним утром или после захода солнца, когда ультрафиолет минимален», — поделился Илья Рыбальченко. Скашивать борщевик нужно четыре-пять раз за сезон, до начала цветения. Корень выкапывать на глубину не менее 10-15 сантиметров. По возможности закрыть участок плотной пленкой, без солнца борщевик погибнет. Также эффективно применение гербицидов.

Фото: РИА «Новости»

Механика борьбы По словам Рыбальченко, механика уничтожения сорняка простая: подрезать лопатой корень на глубину около 10 сантиметров, выкопать розетку и укрыть место плотным черным пакетом, чтобы растение не успело дать новые побеги. «Если к цветению осталось пара недель и вы видите бутоны — срезайте зонтик, запаковывайте отдельно и сжигайте или отправляйте в мусор вместе с двукратно завязанным пакетом. Отцветший борщевик с семенным зонтиком выдирать бессмысленно: каждое растение успевает „рассыпать“ около 20 000 семян; их придётся собирать пылесосом», — предупредил Рыбальченко. На небольшом участке скашивание раз в три недели, мульчирование почвы лишают борщевик питания и света — спустя два- три года захватчик сдается.

. Если площадь больше или корни ушли глубоко, применяют гербициды на основе глифосата точечно, инжектором прямо в стебель, чтобы не отравить соседние культуры. Илья Рыбальченко

Обработку проводят в безветрие и сухую погоду; держат запрет на сенокос и посадки в зоне действия препарата 10–14 дней.

Фото: РИА «Новости»

«Тут очень важно соблюдать инструкции и использовать индивидуальные средства защиты, то есть одежду специальную и маски надевать обработке и, конечно, соблюдать сроки обработки, потому что наиболее эффективно это по первым всходам борщевика, где-то в начале весны», — добавила Екатерина Косолапова. Потом борьба с борщевиком будет сложнее. Поэтому садоводам нужно включаться в борьбу, только общими силами можно победить опасный сорняк. «Если заросший склон напоминает джунгли, а рядом детская площадка — лучше вызвать специализированную службу. У них есть и защитные костюмы, и измельчители, и сертифицированные средства. Цена вопроса ниже стоимости лечения ожога второй степени и последующего дерматита», — посоветовал эксперт.

Лучший способ борьбы — профилактика Профилактика остается наиболее экономически целесообразным подходом в борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями. Мониторинг и уничтожение единичных экземпляров обходятся значительно дешевле масштабных зачисток. «Борьба с борщевиком требует координации усилий на всех уровнях — от частных землевладельцев до федеральных программ. Только системный подход позволит минимизировать потери от дальнейшего распространения данного инвазивного вида растений и усилит социально-экономический эффект принимаемых мер», — отметила Надежда Капустина. Для контроля распространения и дальнейшей борьбы с борщевиком Сосновского необходимо использовать современные технологические решения в области картографии и геоинформатики. Это упростит задачу предотвращения распространения опасного сорняка.