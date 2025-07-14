Профессор Виноградов предупредил об ответственности за борщевик на участке

Профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с RT отметил, что борщевик Сосновского сегодня считается одним из самых агрессивных инвазивных растений в России.

Виноградов сообщил, что в соответствии со статьей 13 Земельного кодекса владельцы и арендаторы земельных участков обязаны обеспечивать защиту угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями.

«Поэтому за наличие на участке борщевика статьей 10.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан предусмотрен штраф в размере до 500 рублей», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что региональные власти могут устанавливать дополнительные нормы. Например, в Московской области за борщевик на участке могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

Виноградов также подчеркнул, что если участок зарастет борщевиком более чем на 50%, это будет считаться признаком неиспользования земли по назначению, что может повлечь за собой ответственность в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Юрист сообщил, что для борьбы с неконтролируемым распространением инвазивных растений разработан законопроект. Документ предлагает многоуровневый подход к контролю распространения таких видов и ужесточение ответственности за бездействие.