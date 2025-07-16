Госдума обязала россиян бороться с борщевиком самостоятельно

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, обязующий землевладельцев в России принимать самостоятельные меры по борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями. Трансляция велась на сайте парламента.

«Тот, кто распоряжается землей или имеет на нее публичный сервитут, должен отвечать за то, чтобы чужеродные виды не захватывали территорию», — сказал глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он добавил, что бездействие теперь будет фигурировать среди оснований для пересмотра сервитута.

Ранее дачников предупредили о штрафах за использование запрещенных пестицидов. Отдельно придется заплатить за порчу земли и воды.