Подпереть яблони и спасти томаты. Главные работы на даче в августе

Август для дачника — не только время сбора овощей, фруктов и ягод. Пока одни растения продолжают плодоносить, другие уже необходимо готовить к холодам и следующему сезону. Почему яблоням сейчас особенно нужны подпорки, чем подкормить многолетники, как не потерять томаты из-за фитофторы и определить идеальный момент для сбора яблок, разбирался 360.ru вместе с агрономом Владимиром Викуловым.

Яблони под нагрузкой: почему в августе деревьям нужны подпорки К середине августа урожай ранних сортов яблок в основном уже собран либо его уборка подходит к концу. Викулов привел в пример такие сорта, как Мелба, Мечта, Грушовка и Китайка золотая ранняя. В это же время осенние и зимние яблоки продолжают увеличиваться в размерах. Именно поэтому садоводам стоит внимательно осмотреть деревья: большой урожай создает серьезную нагрузку на ветви. По словам эксперта, важно установить подпорки под перегруженные ветви. «Когда масса плодов достигает максимума, происходит зачастую просто поломка деревьев, основных ветвей, вплоть до падения дерева целиком», — предупредил Викулов. Особенно высок риск для яблонь на слаборослых подвоях с менее мощной корневой системой. Проблемы могут возникнуть и на торфянистых почвах — при большой нагрузке дерево способно наклониться или даже упасть.

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Еще одна важная августовская задача — подкормка многолетних растений. Причем слово «осенняя» в названии удобрений не означает, что использовать их нужно только с наступлением календарной осени. Викулов посоветовал начинать такую подготовку уже в августе. Это касается яблонь, груш, вишен, слив, ягодных кустарников и декоративных многолетников. Предпочтение следует отдавать составам с небольшим количеством азота и повышенным содержанием фосфора и калия. Можно применять и органические удобрения, в том числе компост. «В идеале применять с высоким содержанием фосфора и калия и с последующим поливом. Это залог будущего урожая, залог будущего здоровья наших растений», — подчеркнул эксперт. Калий, по его словам, особенно важен при подготовке растений к холодам: такая подкормка способствует повышению их морозостойкости. Откладывать процедуру до октября не стоит. При внесении сухих удобрений питательным веществам требуется время, чтобы после полива попасть в зону расположения корней.

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Первый туман может принести фитофтору

На огороде во второй половине лета особого внимания требуют пасленовые — прежде всего картофель, помидоры, перцы и баклажаны. Главной угрозой Викулов назвал фитофтороз. Риск его распространения возрастает при появлении продолжительных туманов и обильной росы. «Споры этого гриба прорастают в капельно-жидкой среде. То есть первый серьезный туман, первая роса могут дать вспышку этого заболевания», — объяснил специалист. Поэтому действовать лучше превентивно. Одним из вариантов он назвал обработку пленкообразующими средствами. Они не обязательно уничтожают сам возбудитель, но создают препятствующий прорастанию спор барьер. С томатов открытого грунта эксперт посоветовал постепенно снимать уже достигшие нормального размера плоды, даже если они пока не приобрели характерную спелую окраску. Помидоры способны дозреть дома. Теплица дает растениям дополнительную защиту, однако ее тоже необходимо правильно использовать. На ночь Викулов рекомендовал закрывать ее, уменьшая воздействие наружной влаги и вероятность попадания спор. При благоприятной погоде такой подход позволит заметно продлить плодоношение. «Томаты, перцы, баклажаны будут намного дольше отдавать нам урожай. Это можно продлить не только на август, но и на сентябрь, и даже в октябре, если будет хорошее бабье лето», — отметил Викулов. Еще один противник дачника в конце лета — слизни. Именно сейчас, по словам специалиста, начинается важный период их размножения и массовой откладки яиц. Викулов посоветовал не ограничиваться одним способом борьбы, а по возможности сочетать несколько подходящих для конкретного участка методов.

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Разрезать яблоко: как определить правильный момент для сбора

Отдельный вопрос — когда снимать осенние и зимние яблоки, предназначенные для хранения. Здесь существует простой ориентир, доступный каждому дачнику. Викулов предложил снять с дерева среднее по размеру яблоко и разрезать его, после чего посмотреть на семена. Если они полностью светлые, плод еще не достиг съемной зрелости. Если примерно треть или половина семечка уже потемнела, наступил подходящий момент для уборки. «Это время оптимальной уборки урожая для непродолжительного хранения осенних сортов и для длительного хранения зимних сортов», — рассказал эксперт. А вот ожидание полного созревания способно дать обратный результат. Если оставить зимние яблоки висеть до момента, когда семена полностью потемнеют, такие плоды могут храниться хуже. С летними сортами ситуация иная. Они в принципе не предназначены для продолжительного хранения. Например, классический Белый налив даже в холодильнике сохраняет свои качества лишь сравнительно недолго.

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