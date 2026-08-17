Биолог Воробьев посоветовал подкормить клубнику фосфорно-калийными удобрениями для богатого урожая в следующем году

Дачники задумались о том, как правильно ухаживать за клубникой в августе, чтобы в следующем сезоне получить богатый урожай. Биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с Life.ru дал несколько рекомендаций.

По словам эксперта, в августе важно обратить внимание на усы и розетки клубники. Они оттягивают на себя много питательных сил, и кусту приходится выбирать: тратить ресурсы на закладку цветочных почек или на выращивание этих самых розеток. Если дачникам не нужно новое посадочное место, все усы с розетками лучше обрезать — их можно укоренить отдельно или просто удалить.

Также специалист советует подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями. Проще и дешевле всего взять древесную золу, но подойдут и монофосфат калия, сульфат калия, калимагнезия или другие аналогичные составы.

Что касается укрытия, то обычно клубнику ничем специально не накрывают. Однако у взрослых кустов двух-трехлетнего возраста со временем оголяются верхние части побегов. Чуть позже их стоит слегка подокучить, чтобы они не слишком возвышались над поверхностью грядки.

При этом важно не засыпать точку роста — так называемые сердечки должны оставаться на уровне земли. Если рожки и побеги вытянулись на 2–5 сантиметров, достаточно подсыпать немного свежей почвы.