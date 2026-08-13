Садовод Самойлова разъяснила, что подкормки не влияют на сладость ягод, но помогают растению выработать силы для урожая

Садовод с тридцатилетним стажем Светлана Самойлова поделилась с Ura.ru секретами ухода за виноградом в августе. Она разъяснила, что подкормки не влияют на сладость ягод, но помогают растению выработать силы для обильного урожая.

На вкус винограда влияют погодные условия и генетика сорта. Чем больше солнечных дней, тем слаще плоды. Если сорт изначально с кислинкой, сделать его приторно-сладким невозможно.

Садовод рекомендует провести две подкормки в течение месяца. В начале августа — использовать гумат калия (две столовые ложки на 8–10 литров воды). А 20–25 августа — комплексную смешанную подкормку: две столовые ложки гумата калия и две столовые ложки концентрата комплексного минерального удобрения (подходит с пометкой «Осень» или «Лето»).

Светлана Самойлова подчеркнула, что любые подкормки вносятся строго по влажной почве — сразу после обильного полива или естественного дождя. Вносить удобрения в сухую землю нельзя, чтобы не обжечь корни.

Кроме того, в августе важно уберечь урожай от вредителей, особенно от ос, которые могут быстро испортить грозди.