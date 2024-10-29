Сегодня 22:01 Замороженные накопления. Как пенсионерам единовременно получить 412 тысяч в 2025 году Бухгалтер Шумейко: для получения замороженной пенсии нужно обратиться в ПФР 0 0 0 Фото: Pxhere Деньги

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Россияне с 2025 года смогут единоразово получить до 412 тысяч пенсионных накоплений — это средства, замороженные в 2014-м. Деньги можно забрать единой выплатой или выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Но есть нюанс: обычно выходит гораздо меньшая сумма — в среднем 63 тысячи рублей. Кто может рассчитывать на такие начисления и как их получить — в материале 360.ru.

В 2024 году россияне могут забрать пенсионные накопления разом, если их сумма не превышает 351 тысячу рублей. В 2025-м максимальный размер повысят на 17% — до 412 тысяч, сообщила «Известиям» пресс-служба Минтруда. Действие закона о «заморозке» накопительной пенсии неоднократно продлевалось, последний раз — в 2022 году. Тогда президент Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год — до конца 2025 года. Как заявляли эксперты, таким образом федеральный бюджет мог сэкономить 925,9 миллиарда рублей. Как получить накопления единовременной выплатой Накопительная часть — это пенсионные накопления, формировавшиеся в России из обязательных страховых взносов, которые работодатель отчислял за своих сотрудников. Эти средства инвестировались с целью увеличения пенсионных накоплений россиян, рассказал 360.ru руководитель бухгалтерской компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко. По его словам, чтобы получить накопления единовременной выплатой, необходимо убедиться, что сумма не превышает порог. Второй шаг — подать заявление. «Обратитесь в Пенсионный фонд России (ПФР) или в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), где хранятся ваши накопления, с заявлением о единовременной выплате. Это можно сделать лично или через портал „Госуслуги“, если такая возможность доступна», — отметил эксперт.

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Затем следует предоставить необходимые документы: СНИЛС, паспорт и другие бумаги, подтверждающие право на получение выплаты. После подачи заявления фонд рассмотрит его и примет решение о выплате. «Если ваши накопления превышают новый порог, вы не сможете получить их единовременно и должны будете выбрать другой способ получения, например, в виде ежемесячной доплаты к пенсии», — объяснил Шумейко. Он посоветовал следить за актуальной информацией и уточнять детали в ПРФ или НФП, так как правила и процедуры могут меняться. Предельный размер единовременной выплаты зависит от двух показателей: среднемесячная заработная плата по стране;

размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. «Эти показатели ежегодно пересматриваются. Если сумма накоплений меньше определенного процента от этих величин, выплата может быть осуществлена единовременно», — сказал специалист.

Фото: Pxhere

Средний размер выплаты Средний размер единовременной выплаты может варьироваться в зависимости от индивидуальных накоплений, сообщил Шумейко. В некоторых случаях, если у гражданина были значительные накопления и они не превышают установленный порог, выплата может достигать крупных сумм, вплоть до 400 тысяч рублей. Но такие случаи редки и зависят от конкретных условий и инвестиций.

Для получения точной информации о ваших накоплениях и возможности единовременной выплаты рекомендуется обращаться непосредственно в ваш пенсионный фонд. Дмитрий Шумейко бухгалтер

Фото: Pxhere

У кого есть право на накопительную часть С 2002 по 2013 годы работодатели отчисляли часть страховых взносов на накопительную пенсию работников, напомнил Шумейко. «Право на накопительную часть имеют граждане, родившиеся после 1967 года, а также те, кто добровольно выбрал формирование накопительной пенсии до введения моратория», — добавил специалист. Мораторий на направление новых страховых взносов на накопительную часть пенсии ввели в 2014 году. Это сделали для стабилизации бюджета ПФР и перенаправления средств на финансирование страховой части пенсии.

Мораторий продолжается и по сей день. Дмитрий Шумейко бухгалтер

Фото: Pxhere

Предприниматель, финансист, экономист Яна Савенкова в беседе с 360.ru напомнила, что 2014-й был не самым простым годом для бюджета. «С учетом того, что как раз-таки в 2014 году у нас началась нестабильность курса рубля, и получилось, что ЦБ, Министерство финансов и так израсходовали незапланированные бюджетные средства, получилось, что, действительно, нужно было заморозить [средства]», — отметила специалист. Тем не менее, с 2014 по 2024 год все накопления россиян инвестировались. Они принесли доход, и с 2025-го можно будет получить единовременную выплату, подчеркнула Савенкова. Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться правом россиян на получение пенсионных накоплений. Парламентарий призвал пенсионеров проявлять бдительность, чтобы не попасться на удочку злоумышленников.