Россияне смогут получить в 2025-м до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений

В 2025 году у россиян появится возможность получить единоразово до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Об этом со ссылкой на Минтруд сообщили «Известия» .

Речь о средствах, замороженных в 2014 году, пояснило издание.

В Минтруде пояснили, что в этом году граждане РФ могут разом забрать свои пенсионные накопления разом при условии, если общая их сумма не превышает 351 тысячу рублей.

Но в 2025-м размер этой суммы увеличат на 17%— до 412 тысяч.

Ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок в комментарии газете напомнил, что в следующем году на 15% подрастет прожиточный минимум (на 15%), а период дожития вырастет на 2%.

Соответственно, по его словам, пропорционально увеличивается и размер разовой выплаты.