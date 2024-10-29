Депутат Чаплин: мошенники могут воспользоваться правом россиян на получение пенсионных накоплений

В 2025 году граждане РФ смогут забрать пенсионные накопления размером до 412 тысяч рублей. На фоне этого могут активизироваться мошенники, предупредил депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с RT .

Страховые накопления можно будет получить в форме единовременной выплаты, а также как срочную или бессрочную пенсию. Для этого нужно написать заявление в соответствующие органы. Сумму можно реализовать на крупные покупки или оставить ее в качестве ежемесячной финансовой поддержки.

Однако пенсионерам стоит проявить особую бдительность, чтобы не попасться на удочку мошенников, подчеркнул Чаплин.