Депутат Чаплин: мошенники могут воспользоваться правом россиян на получение пенсионных накоплений

В 2025 году граждане РФ смогут забрать пенсионные накопления размером до 412 тысяч рублей. На фоне этого могут активизироваться мошенники, предупредил депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с RT.
Страховые накопления можно будет получить в форме единовременной выплаты, а также как срочную или бессрочную пенсию. Для этого нужно написать заявление в соответствующие органы. Сумму можно реализовать на крупные покупки или оставить ее в качестве ежемесячной финансовой поддержки.
Однако пенсионерам стоит проявить особую бдительность, чтобы не попасться на удочку мошенников, подчеркнул Чаплин.
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