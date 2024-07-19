Миссия — функция государства. В чем отличие цифрового рубля от криптовалют
Экономист Корнеев: цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам
В августе 2023 года Центробанк запустил пилотный проект цифрового рубля. За время своего существования он показал работоспособность и функциональность. Чем цифровая валюта ЦБ отличается от других видов криптовалют, на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко объяснил экономист Валерий Корнеев.
В плане оплаты при использовании цифрового рубля для россиян ничего не изменится, отметил он. Платить можно будет безналичным способом, с обычных карт — никакой разницы здесь нет.
«В первую очередь, плюс для нашего Центробанка в том, что мы можем делать клиринговые расчеты с другими ЦБ, например, стран БРИКС», — пояснил Корнеев.
В этом направлении, добавил собеседник 360.ru, давно идут не только разговоры, но и техническая подготовка.
«И для того, чтобы эти расчеты в определенные моменты обнулять, чтобы между Центробанками не было перекосов, цифровую валюту ЦБ и будут использовать», — сказал специалист.
Корнеев напомнил, что к криптовалютам цифровой рубль никакого отношения не имеет. Первые относят к валютам частного использования и генерирования.
Что называется майнингом. Майнинг — это распределенное обслуживание этих валют, за которое выдается вознаграждение.
Валерий Корнеев
экономист
«А цифровой рубль — это валюта, которая имитируется, то есть производится в необходимом количестве самим Центробанком, в общем, как и сам рубль как таковой, наличный и безналичный. Потому что миссия рубля — функция государства. То, что называется его суверенитетом», — заметил Корнеев.
У российских банков, как коммерческих, так и государственных, подчеркнул экономист, есть возможность фактической эмиссии рубля по лицензии ЦБ.
«У нас банки, когда выдают кредиты людям и предприятиям, например, используют не только те деньги, которые берут у них или взаймы у Центробанка, но и имеют возможность имитировать собственные те же самые рубли. По тем правилам и на основании той лицензии, которую выдает ЦБ», — обратил внимание собеседник 360.ru.
Интересно
Говоря о надежности цифрового рубля и криптовалют Корнеев напомнил, что последние ничем не обеспечены.
«В любой момент времени любая криптовалюта может прекратить свое существование без объяснения причин, и никто не понесет никакой ответственности», — заключил он.
На совещании по экономическим вопросам, которое состоялось 17 июля, президент России Владимир Путин указывал на необходимость своевременно настроить регулирование для обращения цифровых активов.
Он также заметил, что пилотный проект цифрового рубля показал себя хорошо: с прошлого года с платформой стали работать 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия. За год в системе совершили свыше 27 тысяч переводов и больше 7000 раз оплатили товары и услуги.