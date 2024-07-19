В августе 2023 года Центробанк запустил пилотный проект цифрового рубля. За время своего существования он показал работоспособность и функциональность. Чем цифровая валюта ЦБ отличается от других видов криптовалют, на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко объяснил экономист Валерий Корнеев.

В плане оплаты при использовании цифрового рубля для россиян ничего не изменится, отметил он. Платить можно будет безналичным способом, с обычных карт — никакой разницы здесь нет.

«В первую очередь, плюс для нашего Центробанка в том, что мы можем делать клиринговые расчеты с другими ЦБ, например, стран БРИКС», — пояснил Корнеев.

В этом направлении, добавил собеседник 360.ru, давно идут не только разговоры, но и техническая подготовка.

«И для того, чтобы эти расчеты в определенные моменты обнулять, чтобы между Центробанками не было перекосов, цифровую валюту ЦБ и будут использовать», — сказал специалист.