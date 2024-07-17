Путин призвал настроить правовую базу для обращения цифровых активов
Путин: важно своевременно настроить регулирование для обращения цифровых активов
В России необходимо не упустить момент и своевременно проработать правовую базу обращения цифровых финансовых активов. Об этом на совещании с правительством по экономическим вопросам сказал президент Владимир Путин.
«Нам важно, что называется, не упустить этот момент. Необходимо своевременно настроить регулирование и правовую базу для обращения цифровых финансовых активов», — сказал он.
Президент отметил, что нужно создавать условия для обращения для цифровых активов, развивать инфраструктуру и налаживать контакты в этом вопросе с иностранными партнерами.
Ранее Путин заявил, что в рамках пилотного проекта платформа цифрового рубля уже показала свою работоспособность. Он отметил, что в тестовом режиме в программе в течение года участвовали 22 торгово-сервисных предприятия, 600 физических лиц и 12 банков.