Платформа цифрового рубля показала свою работоспособность

Платформа цифрового рубля в рамках пилота показала работоспособность и эффективность. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

Глава государства напомнил, что Центробанк запустил пилотный проект цифрового рубля в августе прошлого года. К нему присоединились 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия. За год в системе совершили более 27 тысяч переводов и больше 7000 раз оплатили товары и услуги.

«Словом, платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность и функциональность», — подытожил президент.

По его словам, цифровая валюта становится все более востребованной у бизнеса и инвесторов по всему миру.

Ранее Центробанк заверил россиян, что они смогут покупать и продавать доллары и евро в российских банках, невзирая на санкции.