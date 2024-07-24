Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

Последние полгода реальные рыночные цены на недвижимость в России практически не менялись. Стабильность сохранится, по меньшей мере, до конца 2024 года, заявил ведущей 360.ru Екатерине Малашенко член Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

Он не согласился с тем, что цены на объекты недвижимости снизятся. Однако резкого повышения Барсуков тоже не ожидает. По его мнению, оценка Минстроя о росте цен на новостройки в пределах 4-5% — это скорее плановое значение, чем прогнозное. Собеседник 360.ru объяснил, что застройщики преследуют свои интересы и, так как этот рынок довольно монополизирован, воспользуются имеющимися возможностями.

Застройщикам невыгодно, чтобы цены падали. Для них это критически невыгодно, они тем самым еще сильнее убьют у себя спрос. Поэтому застройщики должны цены либо держать на том же уровне, либо в идеале так, чтобы цены понемногу росли.

Барсуков заявил, что рынок новостроек больше склонен к росту цен, чем к снижению. Хотя если в августе не произойдет что-нибудь неожиданное, вроде резкого скачка 2023 года, то, по мнению специалиста, ничего не изменится.

«Вероятность падения цен я рассматриваю как 1-2%, не более <…> А вот вероятность роста цены я бы в этом же горизонте рассматривал как 25% <…> На мой взгляд, 70% вероятности того, что цены будут „ровными“», — сказал он.

Вторичное жилье

На вторичном рынке предпосылок к снижению цен Барсуков тоже не увидел. Он заявил, что возник одновременно дефицит спроса и предложения.

«Для того, чтобы цены падали, спрос должен превышать предложение. У нас этой ситуации нет. У нас малоактивный рынок — нет ни покупателей, ни продавцов», — заявил он.

По его словам, установился баланс. Собеседник 360.ru заявил, что сделки по-прежнему заключают, но не в тех же количествах, что в нормальных условиях.

«При этом очень много завышенных цен в объявлениях. Они не соответствуют реальной стоимости, они очень высокие по сравнению с реальными рыночными ценами», — сказал он.