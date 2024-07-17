В настоящее время на российском рынке недвижимости сложилась такая ситуация, что снимать квартиру выгоднее, чем покупать. Об этом 360.ru заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Вторичный рынок будет в стагнации. Сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать свою недвижимость. По факту на эту сумму можно купить три-четыре квартиры, если не делать досрочное погашение. Ситуация весь год будет таковой: ожидания высокой ключевой ставки и стагнация вторичного рынка», — сказал он.

Ракута отметил, что сейчас участники рынка ждут заседания Центробанка, на котором может произойти очередное повышение ключевой ставки.

«Но по факту банки уже поменяли процентные ставки. Вероятнее всего, ключевую ставку поднимут на 1-2%, но ставки по ипотеке уже стали заградительными и начинаются от 20%. Ставка от 20% и выше доступна немногому числу заемщиков. По прогнозам самого ЦБ, в 2025 году начнется снижение ключевой ставки, а к 2026-му будет уровень 9-10%. В течение пары лет должно произойти снижение», — добавил эксперт.

Ипотечный брокер отметил, что спешить с ипотекой в настоящее время не стоит однозначно. При этом можно рассмотреть варианты с покупкой за наличные, если есть хорошая скидка от продавца.

Ранее стало известно, что чаще всего семейную ипотеку берут россияне в возрасте 35 лет.