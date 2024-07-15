Названы причины июньского скачка цен на квартиры в новостройках

Российский рынок новостроек в июне столкнулся с ажиотажным спросом на квартиры в новостройках на фоне закрытия программы льготной ипотеки. Большой приток покупателей дал застройщикам возможность повысить цены, понимая, что в последующие периоды такого спроса уже не будет. Об этом в комментарии 360.ru заявил участник Российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Он добавил, что свою роль сыграли действия правительства, которые не стали заранее обозначать контуры программы продленной семейной ипотеки. Поэтому льготные кредиты под покупку жилья в июне брали также семьи с детьми, попавшие под новые нормативы программы.

Дополнительную нагрузку создали работники IT-сектора. В рамках своей ипотечной программы они выбрали в банках все установленные лимиты. Хотя эта программа закончится только в конце года.

Вся эта толпа побежала на рынок. Застройщики, которые понимали, что в ближайшие два-три месяца у них будет не очень хороший спрос, начали поднимать цены. Это сыграет для них важную роль в будущем по привлечению покупателей.

Собеседник 360.ru пояснил, что после повышения цен в последний месяц перед закрытием программы льготной ипотеки девелоперы начнут постепенно снижать цены, объявляя локальные акции для сохранения спроса на первичном рынке.

«Покупателям такие акции станут интересны, потому что в отличие от прошлых лет, когда субсидированные ставки перекладывались на их плечи, снижение цен обеспечат застройщики за счет собственной прибыли», — пояснил Барсуков.

Участник Российской гильдии риелторов добавил, что существенного изменения в ценах на рынке новостроек до конца года можно не ждать. Причин для их существенного падения или нового повышения нет.

О росте цен на квартиры в новостройках в 11 городах-миллионниках в июне сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании «Этажи».

По представленным данным, средняя цена за квадратный метр выросла до 132 350 рублей. Лидером по росту цен на новое жилье стала Самара (+3,1%), на втором месте расположился Красноярск (+2,8%). Замкнул тройку Омск (+2,3%).

Также в список вошли Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Воронеж, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск и Екатеринбург (+0,3%).

При этом за первый же летний месяц цены на квартиры в новостройках снизились в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Правительство объявило о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года в середине прошлой недели. Кредит на покупку жилья по ставке в 6% могут взять россияне, в чьих семьях есть хотя бы один ребенок до шести лет. Первоначальный взнос по кредиту составит не менее 20% от общей стоимости жилья.