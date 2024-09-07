Дирхамы, рупии, реалы, тенге. Стоит ли вкладываться в «экзотические» валюты?

Беспрецедентные антироссийские санкции привели к росту интереса к «экзотическим» валютам. Россия направила усилия на снижение зависимости от западных денежных единиц и на развитие партнерства с азиатскими и ближневосточными странами. Инвесторы видят потенциал в таких валютах, как дирхамы и рупии. Стоит ли в них сейчас вкладываться, в колонке для 360.ru рассказал заместитель руководителя финтехкомпании Only Bank Виталий Китайчук.

Далее — прямая речь. Санкции, наложенные на российскую экономику, подтолкнули к активной диверсификации внешнеэкономических связей, что привело к усилению интереса к экзотическим валютам, таким как рупия, дирхам и другие. Россия активно развивает партнерства с государствами Азии, Ближнего Востока и Африки, что естественно отражается на валютном рынке. Экзотические валюты становятся привлекательным инструментом для российских инвесторов благодаря укреплению этих отношений. Поддержка Центрального банка России и стратегические инициативы президента направлены на снижение зависимости от западных валют и создание новых экономических альянсов, которые укрепляют рубль и открывают перспективы для альтернативных валютных вложений. Российские инвесторы видят потенциал в этих валютах благодаря активной внешнеэкономической деятельности и растущим объемам торговых операций с партнерами в Индии, ОАЭ и других странах.

Эти валюты, несмотря на свою «экзотичность», становятся инструментом, который может снизить риски и предоставить новые возможности для сохранения и приумножения капитала.

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Ключевые преимущества Вложение в рупии имеет несколько ключевых преимуществ для российских инвесторов. Во-первых, Индия — один из крупнейших и быстрорастущих рынков мира, с которым Россия активно развивает экономические связи. Это делает рупию перспективной валютой для инвестиций, особенно в условиях наращивания объемов торговых операций и сотрудничества в энергетической сфере. Рупия также может служить своеобразной страховкой от внешних экономических факторов, влияющих на западные валюты. Сбербанк принял решение предложить вклады в рупиях в свете нарастающего сотрудничества между Россией и Индией. Это дает клиентам возможность использовать новый инструмент для сохранения своих средств в валюте страны, которая демонстрирует стабильный экономический рост. Преимущество рупии заключается и в том, что она остается менее подверженной санкционному давлению и геополитическим рискам. Что касается недостатков, рупия может демонстрировать более высокую волатильность по сравнению с рублем, а также зависимость от внутренних экономических процессов в Индии.

Однако на фоне положительной динамики отношений между нашими странами это вложение может оказаться стратегически выгодным шагом для инвесторов, ищущих новые перспективы.

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Риски вложений в «экзотические» валюты Вложения в экзотические валюты всегда сопровождаются определенными рисками. Прежде всего это волатильность валютного курса, которая может быть выше по сравнению с более стабильными валютами, такими как доллар или евро. Экономические и политические изменения в странах-эмитентах могут оказывать влияние на курсы валют, что несет дополнительные риски для инвесторов. Преимущества вложений в рупии, дирхамы и тенге Однако при всех этих рисках есть и значительные преимущества. Такие валюты, как дирхам, рупия и тенге, могут предоставить российским инвесторам возможность защитить свой капитал от санкционных ограничений, а также диверсифицировать свои активы. Это также путь к расширению участия в международной торговле с новыми экономическими партнерами, что может повысить ликвидность и доходность этих валют в будущем. Центральный банк России и правительство прилагают значительные усилия для поддержания стабильности рубля и развития альтернативных валютных рынков, что снижает риски при вложении в экзотические валюты.

Учитывая растущее сотрудничество России с рядом азиатских и ближневосточных стран, экзотические валюты становятся все более востребованными и имеют хорошие перспективы роста.

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Текущая инфляция в Индии находится на уровне около 6%, что делает рупию сравнительно стабильной валютой, особенно на фоне глобальных инфляционных тенденций. В ОАЭ инфляция остается низкой благодаря стабильной экономической политике страны, и дирхам продолжает оставаться одной из самых стабильных валют в регионе. В других странах, таких как Казахстан, ситуация с инфляцией также контролируется правительством. Что касается ликвидности, экзотические валюты, такие как рупия и дирхам, становятся все более востребованными на российском рынке. С расширением торговых связей с этими странами и увеличением числа контрактов в национальных валютах их ликвидность на российском рынке значительно возрастает. Банк России поддерживает этот процесс, создавая благоприятные условия для операций с новыми валютами. Дирхам ОАЭ — одна из наиболее стабильных валют на международном рынке благодаря сильной экономике ОАЭ, основанной на экспорте нефти, развитии туризма и финансового сектора. Перспективы роста дирхама тесно связаны с устойчивым экономическим развитием страны и ее стабильными международными отношениями.

Эта валюта демонстрирует высокую устойчивость к внешним шокам, что делает ее привлекательной для долгосрочных инвестиций.

Дирхам играет значительную роль на международном валютном рынке, особенно в ближневосточном регионе. ОАЭ активно развивают экономические и торговые связи с Россией, что положительно сказывается на укреплении валютных позиций дирхама на российском рынке. В ближайшие годы на курс дирхама могут повлиять рост цен на нефть и дальнейшая диверсификация экономики ОАЭ, что делает эту валюту еще более привлекательной для инвесторов.

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Перспективные варианты для вложений В ближайшее время на российском рынке могут появиться такие валюты, как южноафриканский ранд, бразильский реал и индонезийская рупия. Эти валюты представляют интерес в связи с растущими торговыми и экономическими связями России с странами БРИКС и другими развивающимися рынками. Центральный банк России активно работает над расширением возможностей для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои активы. Эти новые валюты могут предоставить российским инвесторам дополнительные инструменты для управления своими средствами, учитывая стратегические интересы России в укреплении экономических связей с новыми партнерами. Валюты стран Азии, Африки и Латинской Америки будут занимать все более важное место на российском финансовом рынке. Альтернативными вариантами вложений, которые могут быть более выгодными, чем вклады в экзотические валюты, являются инвестиции в акции российских компаний, особенно тех, которые связаны с экспортом и высокими технологиями.

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Россия активно развивает свой внутренний рынок, и отечественные компании демонстрируют устойчивый рост. Также стоит рассмотреть вложения в государственные облигации России, которые остаются надежным и стабильным инструментом для сохранения капитала. Другим перспективным вариантом могут быть инвестиции в золото и другие драгоценные металлы, которые традиционно играют роль защитных активов в период волатильности на валютных рынках. С учетом стабилизации российской экономики и активной работы Центрального банка внутренние финансовые инструменты могут стать более выгодным и надежным выбором для инвесторов, ищущих стабильность и рост своих активов.