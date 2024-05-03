Крах доллара допустили в МВФ | 360°

Деньги 03 мая 2024, 07:45 Крах доллара допустили в МВФ Можин: БРИКС может предложить альтернативу доллару в случае его краха РИА «Новости»

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Если доллар и международная валютная система потерпят крах, БРИКС может предложить альтернативу. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Он пояснил, что государства БРИКС могут создать учетную единицу, построенную на корзине из пяти валют: китайского юаня, российского рубля, индийской рупии, бразильского реала и южноафриканского ранда. Предложение уже обсуждается.

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«В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами», — подчеркнул Можин.

Он добавил, что сейчас в СМИ часто обсуждаются недостатки «нынешней системы» и как раз упоминается о том, что БРИКС может предложить альтернативу.

Ранее в том же интервью директор от России в МВФ указал на то, что, поддерживая Украину, фонд фактически напрямую финансирует терроризм.