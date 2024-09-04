Экономист Кабаков назвал интересным активом вклад в рупиях

Получить значительную прибыль от инвестиций в индийскую рупию будет непросто. Таким мнением поделился с радиостанцией «Говорит Москва» директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Он указал на то, что рупия является интересным активом. Особенно для тех, кто беспокоится о возможном ослаблении рубля, данная валюта может стать вариантом. Однако, с точки зрения роста или перспектив, рупия вызывает меньше интереса.

В первую очередь, она привлекает внимание как инструмент диверсификации и выхода из рублевых активов. Следует учитывать, что риски, присущие рупии, достаточно ясны. Замедление глобальных экономических темпов и рецессии в ряде стран могут отразиться и на развивающихся рынках, что может привести к ослаблению этих валют.

Российский рубль также несет определенные риски, поэтому актив может быть интересен тем инвесторам, которые ищут способы диверсификации своего портфеля, добавил эксперт.

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