Сегодня 15:38 «Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек Финансист Бархота: повышение ставки ЦБ резко снизит число сделок по ипотеке 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Центробанк поднял ключевую ставку до 18% впервые с декабря 2023 года. Решение было ожидаемым, отметил в интервью 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота, но оно грозит ростом инфляции и резким обрушением ипотечных сделок.

«В текущих условиях идет опережающее подорожание товаров и услуг, снижение покупательной способности рубля и сохранение проинфляционного фона в течение длительного периода. Поэтому Банк России был вынужден применить ужесточение монетарной политики, что повлекло вот такое повышение ставки», — рассказал эксперт. Повышение ключевой ставки ЦБ: чем грозит Другое дело, что в данном случае «лечение» не соответствует первопричинам. Надо понимать, что сохраняющийся проинфляционный фон и дополнительные инфляционные процессы являются напрямую следствием дорожающего импорта, а также государственных расходов, которые тоже достаточно серьезные.

Оба фактора являются прерогативой других ведомств и собственно агрессивной внешней средой, и на них Банк России не в состоянии повлиять. Поэтому, повышая ключевую ставку, формально ЦБ остается в русле догматики денежно-кредитной политики, которую он ранее принял. С другой стороны — эти меры скорее даже усиливают санкционное давление, нежели ослабляют, что, скорее, минус большой. Андрей Бархота

Финансист напомнил, что накануне повышения ключевой ставки Центробанка экономисты Института экономики Российской академии наук выпустили небольшой аналитический комментарий, который указывал на то, что в этой ситуации ставку надо не повышать, а понижать, потому что более высокой она спровоцирует еще больше побочных эффектов. В части — возникновение рисков рецессии. «В данном случае мы получаем очень такой смешанный эффект. С одной стороны, как Банк России уверяет, что больше инструментов нет, кроме как повышать ставку. С другой стороны — растущая ставка увеличивает процентные расходы предприятий и граждан по кредитам», — пояснил Бархота. «Об эффективности говорить не приходится» В компаниях повышение ключевой ставки приводит к росту издержек, которые влекут подорожание продукции, что провоцирует инфляцию.

Плюс еще, наверное, очень такой важный момент, которого многие не замечают: год назад у нас ключевая ставка была в районе 7%. А сейчас, до недавнего решения, 16%. Те есть за год она арифметически выросла <…> в два раза. Андрей Бархота

Самый страдающий сегмент — ипотека Повышение ключевой ставки отразится и на ипотечных кредитах россиян. «С ипотекой ситуация еще более печальная, потому что сейчас средняя ставка по рыночным программам ипотеки составляет порядка 20,5-21,5% годовых. <…> Текущее повышение ключевой ставки может еще поднять ставки по рыночной ипотеке на величину от половины до полутора процентных пункта», — подчеркнул эксперт. При таких ставках склонность заемщиков покупать жилье в ипотеку резко снижается. Естественно, это грозит замедлением темпов роста ипотечного портфеля и другими неприятными вещами. Бархота сделал краткосрочный прогноз: застройщики будут предлагать собственную ипотеку по льготной ставке от нуля до 10%. Но выпадающие процентные доходы начнут аллоцировать стоимость жилья.

И мы получим не замедление темпов роста жилья, а ускорение, что тоже совсем нехорошо. Это немного сгладит замедление ипотечного рынка, но все равно это — отрицательная динамика, она будет очень сильно чувствоваться. Сегмент ипотеки больше всего страдает. Андрей Бархота

Рыночная власть застройщиков достаточно серьезная, подчеркнул он. Они стараются не допустить падения цен на жилье и будут использовать какие-то акции, которые часто сводятся к схемам перераспределения котировок: жилье дорожает, а ставка якобы уже низкая, хотя ежемесячный платеж один и тот же. «Поэтому в этом смысле ипотека становится менее доступной, как и жилье, и это потребует потом еще более радикального вмешательства, помимо переформатирования льготных программ и подобных вещей», — заключил Бархота. Повышении ключевой ставки до 18% ранее допустил экономист Никита Масленников. Но он уверен, что такой шаг спасет экономику от «перегрева», а еще одним последствием станет снижение потребительского спроса, который подхлестывает рост цен.