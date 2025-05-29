Внебиржевой курс доллара впервые за два года упал ниже 78 рублей

Расчетный курс доллара США — ориентир для внебиржевого рынка — в четверг опустился ниже отметки в 78 рублей, достигнув самого низкого значения с середины мая 2023 года. Это следует из данных торгов, сообщило РИА «Новости» .

К 13:14 по московскому времени доллар торговался на уровне 78,01 рубля, потеряв за день 1,19 рубля. Минутами ранее он опускался до 77,95 рубля — минимального значения с 15 мая 2023 года.

После прекращения торгов долларом летом 2023 года основным индикатором для рубля стал курс китайского юаня. Торги китайской валютой проводятся с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

В этот период курс доллара рассчитывается на основе двух показателей: котировок пары доллар-юань на международном валютном рынке и курса юань-рубль на Московской бирже. Полученный таким образом кросс-курс является основным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.

Ранее независимый эксперт банковского сектора Андрей Бархота заявил, что этим летом рубль неизбежно ослабит свой курс до 85-95 за доллар. По его словам, укрепление национальной валюты ниже отметки 85 за доллар опасно для экономики страны.