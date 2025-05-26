Финансист Бархота предупредил о неизбежном ослаблении рубля летом 2025 года

Летом текущего года рубль неизбежно ослабит свой курс до 85-95 за доллар. Такое мнение высказал независимый эксперт банковского сектора Андрей Бархота, его слова передала «Вечерняя Москва».

«Укрепление рубля ниже отметки 85 за доллар опасно для экономики нашей страны, так как усугубляет бюджетный дефицит. И российские власти сделают все, чтобы этого избежать», — заявил специалист.

Бархота добавил, что ослабление курса российской валюты произойдет вне зависимости от рыночных колебаний и санкций. Основной фактор — стремление государства сократить бюджетный дефицит, подчеркнул эксперт.