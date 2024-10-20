Лучше купить монеты. Почему не стоит инвестировать в золотые слитки

Финконсультант Хайдер: вклады в золото не подходят для широкого круга инвесторов

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наличная иностранная валюта перестала быть надежным средством сбережения денег, считает замглавы Минфина России Алексей Моисеев. США уже ограничили прием старых долларовых купюр, в будущем на аналогичный шаг могут пойти в Европе. При этом многие россияне все еще отказываются нести накопления в банки, страховые компании и пенсионные фонды. Таким людям Моисеев посоветовал покупать золото. В последнее время стоимость драгметалла на мировом рынке выросла более чем на треть. На что стоит обратить внимание при инвестициях в золото — в материале 360.ru.

Риски хранения иностранной валюты

Риски хранения зарубежной валюты связаны с двумя факторами: смена дизайна купюр и ограничения на операции с банкнотами в России, сообщила 360.ru инвестиционный советник в реестре Банка России, финансовый консультант Юлия Хайдер.

«Наличные доллары и евро, обмен которых за пределами США и ЕС все чаще ставится в зависимость от года выпуска купюр, так называемого „старого“ и „нового“ дизайна», — уточнила эксперт.

Она напомнила, что с 2004 года доллары в зависимости от номинала стали выпускать в сине-зеленом дизайне с отдельными разноцветными элементами. Смена дизайна обусловлена борьбой с подделками. Новый этап обновления американских банкнот начнется в 2026 году.

А если говорить про евро то, например, с 2019 года прекращен выпуск купюры номиналом 500 евро.

Юлия Хайдер

инвестиционный советник

Фото: Pxhere

Таким образом, хранение валюты в старом дизайне действительно нецелесообразно и сопряжено с риском обмена с комиссией или вовсе с отказом в приеме. При этом тем, кто путешествует в Турцию, Египет, Таиланд и ОАЭ, лучше брать наличные, но в дизайне не старше 2004 года, посоветовала финансист.

По ее словам, на фоне геополитических рисков инвесторы все чаще обращают внимание на золото.

«Тем более, что с 2022 года отменен НДС при продаже физлицам золотых монет и инвестиционных золотых слитков. Однако, с точки зрения инвестирования, я бы обратила внимание, что, во-первых, золото находится на историческом максимуме около 2736 долларов США за унцию, что составляет около 8330 рублей за один грамм. В перспективе рост золота ограничен. Вероятнее всего, даже снижение на горизонте одного года», — предупредила Хайдер.

Фото: Pxhere

На что обратить внимание при покупке золота

При продаже золотых монет или золотых слитков необходимо обеспечить отсутствие повреждений на них, рассказала финансовый консультант.

«На слитках не должно быть повреждений, в том числе на самом сертификате (паспорте) завода-изготовителя слитка. А вот золотые монеты имеют номинал, и их можно продавать без сертификата. То есть инвестирование в золото — тоже не подходит для широкого круга инвесторов», — подчеркнула Хайдер.

Покупку золота стоит рассмотреть тем, кто не хочет углубляться в вопросы инвестиций и кому не подходят вклады в акции и облигации, объяснила 360.ru предприниматель, инвестор, эксперт по семейному капиталу, кандидат экономических наук Светлана Петрова.

«Понятно, что сейчас очень хорошо вкладывать деньги на вклады в банках, потому что они большую процентную ставку дают, но, во-первых, если у тебя уже много туда отложено, то все равно встает вопрос диверсификации портфелей», — отметила специалист.

Фото: Pxhere

Плюсы и минусы вклада в золото

Золотые слитки продаются в банках, но при их покупке встает вопрос хранения, заявила Петрова.

«Это, с одной стороны, неудобство хранения. С другой стороны, слитки вы покупаете только в банках со всеми документами, но спред между покупкой и продажей, то есть разница, за что вы купили и за что вы продали, очень существенна в банках», — добавила эксперт.

Если человеку срочно нужно реализовать слиток, он продаст его обратно в банк дешевле.

«Не по той причине, что цена золота упала на бирже, а просто по той причине, что банк устанавливает такие курсы. Поэтому из минусов: неудобство хранения и большой спред», — объяснила специалист.

Также существует еще один минус: банки очень сильно придираются к слиткам, которые хранились дома.

Там начинаются вопросы, а не поцарапали ли его, а не надкусили ли вы его. И доказывать, что вы даже не открывали эту коробочку, зачастую просто очень сложно, потому что банки пытаются купить у вас все это подешевле.

Светлана Петрова

экономист

Фото: Pxhere

Как лучше инвестировать в золото

Приобретенный слиток лучше держать в банковском хранилище, но за это придется дополнительно платить, рассказала Петрова.

«Все зависит от вашей стратегии: можете вы себе такое позволить в вашей стратегии, не можете вы себе такое позволить. Как вариант из золота — если уж вам хочется золото, покупайте золотые монеты, которые продаются в специализированных магазинах. Там не такой большой спред, и там это все гораздо дешевле», — отметила экономист.

Для этого не обязательно разбираться в нумизматике.

«Главное, чтобы это все вписалось в вашу стратегию, главное, чтобы вы понимали, что это вопрос не приумножения. Все-таки это не инвестиционные инструменты. То, о чем мы сейчас говорим, это не про инвестиции, не про рост. То, о чем мы говорим, это про сбережения, это про то, чтобы инфляция не съела покупательную способность ваших активов, поэтому можно тогда рассматривать и золото», — заключила эксперт.

Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,79%. Таким образом, цены на драгметалл обновили очередной рекорд. Подорожание связали с неопределенностью из-за предстоящих выборов президента США.

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