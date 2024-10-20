Сегодня 17:26 Лучше купить монеты. Почему не стоит инвестировать в золотые слитки Финконсультант Хайдер: вклады в золото не подходят для широкого круга инвесторов 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Эксклюзив

Деньги

Инвестиции

Евро

Банки

Доллары США

Золото

Деньги

Наличная иностранная валюта перестала быть надежным средством сбережения денег, считает замглавы Минфина России Алексей Моисеев. США уже ограничили прием старых долларовых купюр, в будущем на аналогичный шаг могут пойти в Европе. При этом многие россияне все еще отказываются нести накопления в банки, страховые компании и пенсионные фонды. Таким людям Моисеев посоветовал покупать золото. В последнее время стоимость драгметалла на мировом рынке выросла более чем на треть. На что стоит обратить внимание при инвестициях в золото — в материале 360.ru.

Риски хранения иностранной валюты Риски хранения зарубежной валюты связаны с двумя факторами: смена дизайна купюр и ограничения на операции с банкнотами в России, сообщила 360.ru инвестиционный советник в реестре Банка России, финансовый консультант Юлия Хайдер. «Наличные доллары и евро, обмен которых за пределами США и ЕС все чаще ставится в зависимость от года выпуска купюр, так называемого „старого“ и „нового“ дизайна», — уточнила эксперт. Она напомнила, что с 2004 года доллары в зависимости от номинала стали выпускать в сине-зеленом дизайне с отдельными разноцветными элементами. Смена дизайна обусловлена борьбой с подделками. Новый этап обновления американских банкнот начнется в 2026 году.

А если говорить про евро то, например, с 2019 года прекращен выпуск купюры номиналом 500 евро. Юлия Хайдер инвестиционный советник

Фото: Pxhere

Таким образом, хранение валюты в старом дизайне действительно нецелесообразно и сопряжено с риском обмена с комиссией или вовсе с отказом в приеме. При этом тем, кто путешествует в Турцию, Египет, Таиланд и ОАЭ, лучше брать наличные, но в дизайне не старше 2004 года, посоветовала финансист. По ее словам, на фоне геополитических рисков инвесторы все чаще обращают внимание на золото. «Тем более, что с 2022 года отменен НДС при продаже физлицам золотых монет и инвестиционных золотых слитков. Однако, с точки зрения инвестирования, я бы обратила внимание, что, во-первых, золото находится на историческом максимуме около 2736 долларов США за унцию, что составляет около 8330 рублей за один грамм. В перспективе рост золота ограничен. Вероятнее всего, даже снижение на горизонте одного года», — предупредила Хайдер.

Фото: Pxhere

На что обратить внимание при покупке золота При продаже золотых монет или золотых слитков необходимо обеспечить отсутствие повреждений на них, рассказала финансовый консультант. «На слитках не должно быть повреждений, в том числе на самом сертификате (паспорте) завода-изготовителя слитка. А вот золотые монеты имеют номинал, и их можно продавать без сертификата. То есть инвестирование в золото — тоже не подходит для широкого круга инвесторов», — подчеркнула Хайдер. Покупку золота стоит рассмотреть тем, кто не хочет углубляться в вопросы инвестиций и кому не подходят вклады в акции и облигации, объяснила 360.ru предприниматель, инвестор, эксперт по семейному капиталу, кандидат экономических наук Светлана Петрова. «Понятно, что сейчас очень хорошо вкладывать деньги на вклады в банках, потому что они большую процентную ставку дают, но, во-первых, если у тебя уже много туда отложено, то все равно встает вопрос диверсификации портфелей», — отметила специалист.

Фото: Pxhere

Плюсы и минусы вклада в золото Золотые слитки продаются в банках, но при их покупке встает вопрос хранения, заявила Петрова. «Это, с одной стороны, неудобство хранения. С другой стороны, слитки вы покупаете только в банках со всеми документами, но спред между покупкой и продажей, то есть разница, за что вы купили и за что вы продали, очень существенна в банках», — добавила эксперт. Если человеку срочно нужно реализовать слиток, он продаст его обратно в банк дешевле. «Не по той причине, что цена золота упала на бирже, а просто по той причине, что банк устанавливает такие курсы. Поэтому из минусов: неудобство хранения и большой спред», — объяснила специалист. Также существует еще один минус: банки очень сильно придираются к слиткам, которые хранились дома.

Там начинаются вопросы, а не поцарапали ли его, а не надкусили ли вы его. И доказывать, что вы даже не открывали эту коробочку, зачастую просто очень сложно, потому что банки пытаются купить у вас все это подешевле. Светлана Петрова экономист

Фото: Pxhere

Как лучше инвестировать в золото Приобретенный слиток лучше держать в банковском хранилище, но за это придется дополнительно платить, рассказала Петрова. «Все зависит от вашей стратегии: можете вы себе такое позволить в вашей стратегии, не можете вы себе такое позволить. Как вариант из золота — если уж вам хочется золото, покупайте золотые монеты, которые продаются в специализированных магазинах. Там не такой большой спред, и там это все гораздо дешевле», — отметила экономист. Для этого не обязательно разбираться в нумизматике. «Главное, чтобы это все вписалось в вашу стратегию, главное, чтобы вы понимали, что это вопрос не приумножения. Все-таки это не инвестиционные инструменты. То, о чем мы сейчас говорим, это не про инвестиции, не про рост. То, о чем мы говорим, это про сбережения, это про то, чтобы инфляция не съела покупательную способность ваших активов, поэтому можно тогда рассматривать и золото», — заключила эксперт. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,79%. Таким образом, цены на драгметалл обновили очередной рекорд. Подорожание связали с неопределенностью из-за предстоящих выборов президента США.