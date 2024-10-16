Экономист Шмелев посоветовал отказаться от идеи инвестировать в гаражи

В условиях сокращения программ льготного кредитования недвижимости эксперты рекомендуют обратить внимание на такой финансовый инструмент, как инвестиции в гаражи. Однако, по мнению Бориса Шмелева, руководителя центра политических исследований Института экономики РАН, сейчас не стоит рассматривать такие вложения, сообщило радио Sputnik.

Он считает, что идея инвестирования в гаражи не имеет будущего, так как массового спроса на них не существует и не предвидится. В настоящее время в крупных жилых комплексах строятся парковочные места, которые либо сдаются в аренду, либо продаются, но по высоким ценам.

Поэтому, по его мнению, инвестиции в гаражи не оправдают себя. Никто не может предсказать, что произойдет на рынке через 17 лет и как изменится ситуация с рублем. Долгосрочные вложения в данный момент выглядят нецелесообразно. Шмелев считает, что более выгодными являются инвестиции в депозиты и золото.