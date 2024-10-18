«Кэш не вариант». Россиянам посоветовали избавиться от наличных

Хранение сбережений в наличной иностранной валюте небезопасно. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, чьи слова привел РБК .

«Кто не доверяет банкам и страховым, значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото», — посоветовал глава Минфина.

По его словам, швейцарцы и американцы уже ограничили прием своих старых банкнот, европейцы тоже могут это сделать. При этом те, кто желает сохранить деньги, не несут их в банки, а предпочитают хранить в стеклянных банках, заявил Моисеев.

Компания по управлению активами Anderida Financial Group выяснила, что до 49% россиян откладывают деньги на «черный день». Накопление «на всякий случай, про запас» стало самой популярной целью.