Пенсионеров поздравят деньгами. Все о праздничных и юбилейных выплатах в 2026 году

Разовые выплаты пенсионерам к праздникам стали привычным элементом социальной поддержки вместе с повышением пенсий и назначением региональных доплат. В 2026 году этот механизм сохранится. О том, на какие суммы могут рассчитывать пожилые россияне, узнал 360.ru.

Ежегодные выплаты к праздникам

Регулярная разовая выплата пожилым россиянам, которая носит системный характер, приурочена ко Дню Победы. Эти средства получают ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла и блокадники. Обычно сумма составляет 10 тысяч рублей. В прошлом году в связи с юбилеем Победы получателям выплатили по 80 тысяч рублей. Это единственная выплата, утвержденная на федеральном уровне. Итоговую сумму правительство определяет отдельным указом, который обычно появляется весной. Решения по остальным выплатам к праздникам принимают власти регионов, которые исходят из финансовых возможностей субъектов и действующих социальных программ.

Фото: РИА «Новости»

К примеру, в прошлом году единовременные выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, получили пенсионеры Челябинской, Рязанской и Ярославской областей, Приморского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, пенсионеры по решению администраций получают единовременные выплаты или подарочные суммы к юбилейным датам регионов. Эта инициатива носит локальный характер и зависит от состояния бюджета и решения властей. Праздничные выплаты начисляют таким же способом, как и пенсию. Поэтому никаких дополнительных уведомлений делать не нужно. Исключения касаются только тех, кто недавно переехал в регион. Им достаточно обратиться в органы социальной защиты или МФЦ.

Выплаты к юбилейным датам

Пожилые люди также могут получить дополнительные деньги за долгий брак. Рассчитывать на получение средств могут пары, отметившие золотую свадьбу (50 лет совместной жизни). Для получения выплаты оба супруга должны быть гражданами России, постоянно проживать на территории региона, один из них должен иметь не менее 15 лет рабочего стажа в субъекте.

Фото: РИА «Новости»

Сумму устанавливают администрации региона. К примеру, в Москве в 2025 году за 50 лет брака горожане получили 26 651 рубль. На юбилеи 55 и 60 лет сумма увеличится до 37 062 рублей, а за 65 и 70 лет совместной жизни можно получить 44 473 рубля. В Санкт-Петербурге выплаты крепким семьям проводят раз в 10 лет. При этом суммы выше, чем в столице, и привязаны к годам совместной жизни: 50 тысяч рублей, 60 тысяч и 70 тысяч. Аналогичная программа действует и в других регионах, где суммы определяют местные власти. Единовременные выплаты также получают пожилые пенсионеры, отметившие юбилеи от 90 лет и выше. К примеру, в Ленинградской области суммы варьируются от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от возраста получателя: 90, 95 и 100 лет. Для получения юбилейных выплат необходимо подать заявление в МФЦ или органы социальной защиты. Средства поступят на счет в течение 30 дней.