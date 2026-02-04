Пенсии в феврале-2026. Как узнать даты выплат и что делать, если деньги не пришли
Жители Подмосковья получат пенсии до 18 февраля
В большинстве российских регионов выплаты пенсии в феврале уже начались или начнутся в ближайшие дни. О том, когда придет пенсия жителям Московской области и не только, ждать ли в этом месяце индексации, где узнать даты получения выплат и что делать, если деньги не пришли, — в материале 360.ru.
Когда придет пенсия в феврале-2026?
Соцфонд России (СФР) устанавливает дату получения выплат отдельно для каждого субъекта. Уточнить данные по своему региону можно на сайте фонда.
- Перейдите на сайт.
- Выберите свой регион в правом верхнем углу страницы.
- Найдите внизу раздел «Информация для жителей» — «Гражданам» — «Пенсионерам».
В зависимости от региона название раздела может различаться, например: «Информация по вопросам выплаты и доставки пенсий» или «Выбор доставочной организации, осуществляющей доставку пенсий», «О доставке пенсии и иных выплат». Иногда график направления пенсии публикуют в разделе новостей.
Другие способы уточнить даты — в личном кабинете на сайте «Госуслуги» (там высвечивается статус выплаты) или по горячей линии СФР: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).
Стандартный график выплаты пенсий — с 3 по 25 число месяца. Есть небольшие различия в зависимости от способа получения денег: через банк или по «Почте России».
Банки пересылают пенсии на карту «Мир» или на счет без привязанных карт. Каждый регион сам определяет список финансовых организаций, имеющих право доставлять пенсии.
Пенсионеры, получающие выплаты по почте, могут забрать их в местном отделении или получить доставкой. Выплаты, которые не забирают полгода, приостанавливают до получения нового заявления.
График выплаты пенсий в феврале 2026 года по регионам
- Москва и Московская область: с 3 по 18 февраля при доставке через УФПС Москвы и с 4 по 18 февраля — при доставке через областное УФПС.
- Тверская область: по почте — с 3 по 24 февраля по почте и 11 либо 21 февраля — через банки.
- Калужская область: с 4 по 23 февраля.
- Смоленская область: с 4 по 22 февраля.
- Тульская область: с 5 по 24 февраля.
- Ярославская область с 3-4 по 25 февраля, в этом месяце в графике произошли изменения.
- Брянская область: 6, 13 или 20 февраля.
- Ивановская область: с 3 по 22 февраля.
- Костромская область: с 4 по 22 февраля.
- Рязанская область: с 3 по 25 февраля.
- Владимирская область: с 3 по 25 февраля.
Ждать ли индексации пенсий в феврале-2026
Индексации в феврале не будет, поскольку ее уже произвели в январе: с первого дня 2026 года страховые пенсии выросли на 7,6%. Стоимость одного пенсионного коэффициента составила 156 рублей 76 копеек.
Следующая индексация ожидается в апреле — она коснется социальных пенсий (для инвалидов, по утрате кормильца, людей с недостаточным рабочим стажем) и составит 6,8%.
В августе повышенную пенсию выплатят и работающим пенсионерам. Прибавку рассчитают индивидуально.
А с 1 октября вырастут военные пенсии — предположительно на 4%, но ближе к дате индексации ее размер может увеличиться.
Что делать, если пенсия не пришла?
Задержка может быть связана с техническими неполадками, долгим оформлением документов, праздниками или выходными. Если пенсию не доставляют больше двух недель, есть смысл подать жалобу в Соцфонд.
Направить ее можно в электронном или в письменном виде. Порядок подробно расписан на сайте госуслуг.
Как направить электронную жалобу в СФР
Обращение можно отправить через электронную приемную СФР. От вас потребуется заполнить форму: имя, фамилия и отчество; адрес, контактный телефон, СНИЛС, регион. В поле ввода текста обращения кратко опишите проблему и укажите период задержки выплаты.
Обязательно приложите документы — выписки, справки, свидетельства, — подтверждающие, что вам не удалось самостоятельно прояснить ситуацию с выплатами.
Когда жалобу зарегистрируют, вы получите уведомление на электронную почту.
Как направить письменную жалобу в СФР
Составьте обращение и приложите к нему документы по теме, которые могут понадобиться: выписки, справки и так далее (как в случае с электронной жалобой).
В тексте должны быть:
- Название учреждения, куда направляете обращение.
- Ваши фамилия, имя и отчество; номер телефона, адрес, e-mail.
- Детальное описание проблемы.
- Перечень прилагаемых документов (выписок, справок и так далее).
- Дата обращения и ваша подпись.
Направьте жалобу в Соцфонд лично (в этом случае обязательно попросите дать вам расписку о приеме обращения) или по почте.
Когда ждать ответ на жалобу о задержке пенсии
Рассмотрение займет не более 15 рабочих дней вне зависимости от формы подачи жалобы. Вы можете выбрать, как получить ответ: на электронную почту или по «Почте России». Если необходимо, ответ можно обжаловать.