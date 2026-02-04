Пенсии в феврале-2026. Как узнать даты выплат и что делать, если деньги не пришли

В большинстве российских регионов выплаты пенсии в феврале уже начались или начнутся в ближайшие дни. О том, когда придет пенсия жителям Московской области и не только, ждать ли в этом месяце индексации, где узнать даты получения выплат и что делать, если деньги не пришли, — в материале 360.ru.

Когда придет пенсия в феврале-2026?

Соцфонд России (СФР) устанавливает дату получения выплат отдельно для каждого субъекта. Уточнить данные по своему региону можно на сайте фонда.

Перейдите на сайт. Выберите свой регион в правом верхнем углу страницы. Найдите внизу раздел «Информация для жителей» — «Гражданам» — «Пенсионерам».

В зависимости от региона название раздела может различаться, например: «Информация по вопросам выплаты и доставки пенсий» или «Выбор доставочной организации, осуществляющей доставку пенсий», «О доставке пенсии и иных выплат». Иногда график направления пенсии публикуют в разделе новостей.

Другие способы уточнить даты — в личном кабинете на сайте «Госуслуги» (там высвечивается статус выплаты) или по горячей линии СФР: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Стандартный график выплаты пенсий — с 3 по 25 число месяца. Есть небольшие различия в зависимости от способа получения денег: через банк или по «Почте России».

Банки пересылают пенсии на карту «Мир» или на счет без привязанных карт. Каждый регион сам определяет список финансовых организаций, имеющих право доставлять пенсии.

Пенсионеры, получающие выплаты по почте, могут забрать их в местном отделении или получить доставкой. Выплаты, которые не забирают полгода, приостанавливают до получения нового заявления.