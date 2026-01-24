Военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября 2026 года, вероятно, на 4%. Однако, как показывает практика, ближе к дате индексации размер повышения может быть увеличен. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Страховые пенсии в этом году были проиндексированы с 1 января, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, а у военных пенсий свой порядок индексации. Он зависит от того, как будет изменен размер денежного довольствия. Сейчас в бюджете заложены изменения на 4%», — сказал депутат.

Он заявил, что все деньги на индексацию уже предусмотрены в бюджете. Это касается не только Министерства обороны, но и пенсионеров всех силовых структур. Все необходимые средства предусмотрены, и с 1 октября индексация должна состояться.

Нилов отметил, что в прошлом году решили увеличить коэффициент индексации военных пенсий, который изначально планировали.

«Но это произошло в сентябре 2025 года. Поэтому пока 4% заложено, на эту цифру мы ориентируемся», — подытожил парламентарий.

В 2025 году индексация военной пенсии составила 7,6%, хотя изначально планировалось повысить ее на 4,5%.

Некоторые россияне могут получать две пенсии. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, многие пенсионеры, вышедшие на пенсию по линии Минобороны, МВД, ФСБ и других органов власти, продолжают трудиться в гражданских компаниях. За них уплачиваются страховые взносы, что позволяет накапливать пенсионные права для получения страховой пенсии по старости.