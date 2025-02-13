Россиянам назвали условия, при которых можно лишиться страховой пенсии

Россиянам для назначения страховой пенсии необходимо официально трудоустроиться и накопить пенсионные баллы, потому что если их будет меньше 30, то выплату не назначат. Об этом «Газете.ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт пояснил, что россияне смогут накопить себе на старость, если будут придерживаться трех основных правил, первое из которых — официальное трудоустройство. Это важно, так как в ином случае работодатель не будет перечислять стразовые взносы и, соответственно, пенсионные баллы не будут копиться.

«Если к моменту назначения пенсионных баллов будет накоплено меньше 30, страховая пенсия не будет назначена», — сказал он.

Второе правило касается максимизации зарплаты. Это скажется не только на текущем доходе, но и на будущем. Если россиянин накопил только 30 пенсионных баллов, то ему назначат страховую пенсию в минимальном размере. Сейчас она составляет 13278,40 рубля.

И, наконец, третье правило касается накоплений, которые человек делает сам. Можно открыть банковский вклад, заключить договор НПО или вступить в программу долгосрочных сбережений.

Ранее россиян предупредили, что в марте пенсия будет меньше, чем в феврале.