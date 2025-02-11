Депутат Бессараб посоветовала работать «в белую» ради пенсионных баллов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT механизм формирования пенсионных выплат в России.
По словам депутата, размеры пенсии зависят главным образом от трудового стажа и заработной платы граждан. Она также отметила, что для увеличения суммы выплат важно продолжать работать в течение пяти лет после выхода на пенсию.
«Чем длительнее стаж и чем больше зарплата, тем больше будет пенсия в конечном итоге», — напомнила Бессараб.
Парламентарий также рекомендовала россиянам работать «в белую». Официальная занятость поможет накопить пенсионные баллы.
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