Депутат Бессараб посоветовала работать «в белую» ради пенсионных баллов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT механизм формирования пенсионных выплат в России.

По словам депутата, размеры пенсии зависят главным образом от трудового стажа и заработной платы граждан. Она также отметила, что для увеличения суммы выплат важно продолжать работать в течение пяти лет после выхода на пенсию.

«Чем длительнее стаж и чем больше зарплата, тем больше будет пенсия в конечном итоге», — напомнила Бессараб.

Парламентарий также рекомендовала россиянам работать «в белую». Официальная занятость поможет накопить пенсионные баллы.