«Опасность для всего мира». Борьбу с незаконными ИП в России выведут на новый уровень
Депутат Бессараб: незаконные ИП открывают даже в тюрьме
За нелегальную регистрацию ИП в России предложили ввести уголовное наказание. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с 360.ru отметила, что незаконную предпринимательскую деятельность оформляют даже в местах лишения свободы. И борьба с подобным — давно назревший вопрос.
«Если переводить средства постоянно на карту физлица, то мы понимаем, что это прямые улики. Поэтому под разными предлогами, в том числе на лиц без определенного места жительства, на старых пожилых родственников оформляются вот такие незаконные ИП для извлечения прибыли», — сообщила она.
Если раньше большинство расчетов осуществлялось наличными, то теперь в основном это безналичные средства. Разумеется, мошенникам легче реализовать свои схемы именно в такой форме.
«Именно с этим будут бороться мои коллеги», — подчеркнула депутат.
Бессараб напомнила, что уголовная ответственность наступает в случае совершения именно преступления, а не правонарушения, которое не представляет общественной опасности. То есть есть признак действительно состава преступления, то дело рассмотрит суд и вынесет соответствующее решение.
«Если же это действительно впервые совершенное деяние, по своему составу не соответствующее масштабу преступления, то оно вполне может быть ограничено административным взысканием», — добавила она.
Мировая проблема
Для того чтобы отслеживать преступления в цифровой среде, по мнению депутата, у правоохранительных органов есть все необходимые инструменты.
«Если поступила жалоба от гражданина на то, что мошенническими действиями у него отняли средства или перевод прошел в пользу мошенников. Ну, тут, на мой взгляд, цифровой след достаточно ясен и понятен. Другое дело, что зачастую такие действия совершаются, в том числе, на территории Украины, и они никоим образом ни Интерполом, никем не пресекаются. То есть это даже поощряется, этому почему-то радуются западные „партнеры“», — добавила она.
Хотя, в принципе, отметила Бессараб, уже доказано, что не только россиян обманывают вот такие подпольные или полуофициальные кол-центры.
«Ну что ж, пройдет время, такие мошеннические структуры окрепнут на территории Украины и будут представлять опасность для всего мира», — сказала собеседница 360.ru.
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