«Опасность для всего мира». Борьбу с незаконными ИП в России выведут на новый уровень

За нелегальную регистрацию ИП в России предложили ввести уголовное наказание . Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с 360.ru отметила, что незаконную предпринимательскую деятельность оформляют даже в местах лишения свободы. И борьба с подобным — давно назревший вопрос.

«Если переводить средства постоянно на карту физлица, то мы понимаем, что это прямые улики. Поэтому под разными предлогами, в том числе на лиц без определенного места жительства, на старых пожилых родственников оформляются вот такие незаконные ИП для извлечения прибыли», — сообщила она.

Если раньше большинство расчетов осуществлялось наличными, то теперь в основном это безналичные средства. Разумеется, мошенникам легче реализовать свои схемы именно в такой форме.

«Именно с этим будут бороться мои коллеги», — подчеркнула депутат.

Бессараб напомнила, что уголовная ответственность наступает в случае совершения именно преступления, а не правонарушения, которое не представляет общественной опасности. То есть есть признак действительно состава преступления, то дело рассмотрит суд и вынесет соответствующее решение.

«Если же это действительно впервые совершенное деяние, по своему составу не соответствующее масштабу преступления, то оно вполне может быть ограничено административным взысканием», — добавила она.