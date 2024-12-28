В Думу внесли проект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП

Правительство подготовило и внесло в Государственную Думу законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Документ опубликован в думской электронной базе

Проектом предлагается внести изменения в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса России. Обе касаются незаконного образования юридических лиц через подставных лиц и незаконного использования документов для создания таких юридических лиц.

За незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя хотят ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет.

Кроме того, авторы законопроекта предложили освободить от уголовной ответственности лиц, которые впервые совершили преступление, связанное с незаконным созданием юридического лица или индивидуального предпринимателя, и активно способствовали расследованию дела.

Ранее депутат от «Новых людей» Владимир Плякин предложил проиндексировать штрафы для чиновников за хамство в адрес избирателей и игнорирование их обращений.