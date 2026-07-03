Новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Как оформить и кто получит деньги

В России введут новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. О подводных камнях и реальной выгоде этой меры поддержки — в материале 360.ru.

Новый налоговый вычет на страхование жизни Поправки в Налоговый кодекс России приняли еще прошлой осенью, они вступят в силу 1 сентября 2026 года. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения начнут выдавать на страховые взносы по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Размер вычета зависит от суммы уплаченных взносов и ставки НДФЛ конкретного налогоплательщика. Законодатели утвердили предел суммы на уровне 30 миллионов рублей по каждому договору. При этом он должен быть заключен не ранее 1 января 2025 года.

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В законе идет речь о страховании жизни через систему страховых взносов, объяснил 360.ru налоговый юрист, налоговый консультант Константин Чупырь. Это долгосрочное вложение со страхованием жизни. Договор заключается на срок до пяти лет и более с изменяемой банковской ставкой 16%, 18% либо 21%.

Речь не идет о вычете [по договору] долгосрочного сбережения, где можно было бы использовать на погашение ипотеки или кредит. Это несколько иной продукт. Константин Чупырь Юрист

Расчет налогового вычета на взносы по долгосрочному договору страхования жизни, по информации юриста, будет производиться по итогам года. Государство вернет часть НДФЛ. «[Вычет можно получить] за весь 2025 год, но расчет сделают в конце года. То есть не с 1 сентября — с этой даты вступит в силу закон, он начнет работать ретроспективно», — предупредил Чупырь.

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Важно не расторгнуть договор раньше пятилетнего срока. Юрист предупредил, что в этом случае придется вернуть полученные ранее вычеты. Налоговый вычет в упрощенном порядке То, как организован процесс получения вычета, зависит от условий договора и конкретного банка. Собеседник 360.ru сообщил, что некоторые кредитные организации имеют более широкий доступ к получению сведений из ведомств, чем конкуренты. «Может быть, это будет через приложение банка. <…> Будет какой-то стержень заложен, основание обращения, заявление гражданина, в автоматическом режиме подгрузка информации с счета. И, может быть, дополнительно потребуются документы, но это зависит непосредственно от самого банка, к какой системе он подключен», — сказал он.

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Для получения вычета в упрощенном порядке нужно зайти в личный кабинет на сайте ФНС России и подать предзаполненное заявление. Оно сформируется автоматически на основании сведений, полученных налоговой от банков и НПФ до 25 февраля. Юрист сообщил, что если по какой-то причине в личном кабинете заявление не появится, предстоит письменно либо в электронном виде обратиться в территориальную налоговую инспекцию с просьбой дать разъяснение или подсказать, какие действия следует предпринять. «В течение 30 дней по общим правилам налоговый орган должен ответить на обращение. А там зависит от обращения, от ситуации — смотря каким будет ответ, уже дальше действовать по этому вопросу. <…> Не исключаем, что могут быть технические сбои», — сказал специалист. Долгосрочные сбережения Чупырь отметил, что с точки зрения инвестирования вычеты на долгосрочные сбережения, в том числе по договорам страхования, невыгодны. Проблема в плавающей ставке и инфляции.

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«Потому что в стране инфляция, и инфляция съест все эти вычеты. Поэтому считаю, что с точки зрения финансовой грамотности это неоправданное вложение, то есть это не привлекательный продукт», — объяснил специалист. Программа долгосрочных вкладов, по его мнению, необходима скорее для дополнительных источников финансирования. Она направлена на стимулирование граждан к долгосрочному вложению, желательно без быстрого снятия денег.