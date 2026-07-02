В России введут новый налоговый вычет

Налоговый вычет на долгосрочные сбережения появится в России с 1 сентября

Россияне с сентября начнут получать налоговый вычет из страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом представители Минфина сообщили РИА «Новости» .

Предусмотренные федеральным законом № 418-ФЗ изменения в Налоговый кодекс России вступят в силу 1 сентября 2026 года. Государство предоставит налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года.

Размер зависит от суммы уплаченных страховых взносов и ставки НДФЛ. Новый налоговый вычет станет еще одной мерой господдержки культуры накоплений.

Ранее в России ввели выплату для работающих родителей двух и более детей. Ее средний размер составил 30 тысяч рублей.